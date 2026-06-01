Se golește Lacul Herăstrău. Ce urmează să se întâmple în următoarele zile

Primăria Capitalei a anunțat startul unei intervenții majore în zona Lacului Herăstrău. Începând de mâine, echipele Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București vor începe procesul de golire a lacului, primul pas dintr-un proiect amplu care vizează curățarea și consolidarea întregii zone.

Potrivit anunțului făcut de municipalitate, scăderea nivelului apei se va desfășura pe parcursul mai multor zile, până la 8 iunie, moment în care utilajele vor putea intra în cuva lacului pentru demararea lucrărilor propriu-zise.

Rațele și peștii vor fi relocați

Înainte de începerea intervențiilor, autoritățile au pregătit și măsuri pentru protejarea faunei din zonă.

Rațele care trăiesc pe Lacul Herăstrău vor fi mutate temporar pe Lacul Floreasca. În același timp, pe măsură ce apa va fi evacuată, peștii vor fi transferați către următorul lac din sistemul hidrografic.

Municipalitatea susține că aceste măsuri sunt necesare pentru desfășurarea în siguranță a lucrărilor și pentru protejarea ecosistemului existent.

Malurile lacului au nevoie urgentă de intervenții

Unul dintre principalele obiective ale proiectului îl reprezintă punerea în siguranță a malurilor Lacului Herăstrău.

Potrivit reprezentanților Primăriei, în prezent există zone afectate de surpări, iar riscul unor noi prăbușiri face necesară intervenția rapidă a echipelor de specialitate.

Autoritățile atrag atenția că anumite porțiuni ale malurilor sunt deja degradate, motiv pentru care consolidarea acestora a devenit o prioritate.

Ce lucrări vor fi realizate

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a explicat că proiectul presupune mai multe etape importante.

„Lucrările presupun golirea lacului, curăţarea cuvei lacului, care este murdară şi colmatată, şi execuţia lucrărilor de sprijinire şi consolidare a malurilor. Facem lucrări care să reziste 100 de ani”, a explicat edilul Capitalei.

Herăstrăul intră într-un amplu proces de modernizare

Prin această intervenție, administrația locală urmărește atât eliminarea depunerilor acumulate în timp pe fundul lacului, cât și refacerea infrastructurii de protecție a malurilor.

Proiectul este prezentat de Primăria Capitalei drept una dintre cele mai importante lucrări realizate în ultimii ani în Parcul Herăstrău, autoritățile susținând că intervențiile sunt gândite pentru a asigura stabilitatea zonei pe termen foarte lung.