Serena Williams revine în tenis după aproape patru ani de absență. Fosta campioană a dezvăluit turneul la care va juca

Serena Williams, una dintre cele mai mari jucătoare de tenis din toate timpurile, va reveni în competițiile oficiale după o absență de aproape patru ani. Americanca a primit un wildcard pentru turneul de dublu feminin de la Queen's Club, care începe pe 8 iunie.

Deși partenera sa nu a fost confirmată oficial, mai multe surse indică faptul că Williams va evolua alături de tânăra canadiană Victoria Mboko, în vârstă de 19 ani.

În vârstă de 44 de ani, Williams „s-a îndepărtat” de tenis în 2022, după o carieră de 27 de ani în care a cucerit 23 de titluri de Grand Slam la simplu. Ultimul său meci oficial a avut loc la US Open 2022, adică acum 196 de săptămâni.

Zvonurile despre o posibilă revenire au apărut anul trecut, când numele său a fost inclus în lista jucătoarelor înregistrate pentru testele antidoping. Ulterior, în februarie, numele Serenei a apărut pe lista de reactivări a Agenției Internaționale pentru Integritatea Tenisului (ITIA), deși jucătoarea negase orice intenție de întoarcere.

Luni, Williams a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care apare pe un teren de tenis, însoțit de mesajul: „Se pare că toată lumea a auzit vestea”.

„Queen's Club mi se pare locul perfect pentru a începe acest nou capitol. Iarba mi-a oferit unele dintre cele mai semnificative momente ale carierei mele și sunt entuziasmată să revin să concurez pe una dintre cele mai iconice scene ale sportului", a declarat Williams.