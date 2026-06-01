Analiză: Bolojan pregătește terenul pentru Maia Sandu în România

Ilie Bolojan ar pregăti terenul ca Maia Sandu să fie președintele României în locul lui Nicușor Dan, scrie puterea.ro. Surprinzător este că premierul nu și-a întrerupt vizita în Republica Moldova, nici în momentul celui mai grav incident de securitate de la noi din țară. Acțiunea premierului a lăsat loc de interpretare și, totodată, a ridicat un mare semn de întrebare. Realitatea PLUS a solicitat un punct de vedere Guvernului în legătură cu acest subiect, dar nu am primit încă răspuns.

Premierul Ilie Bolojan n-a participat la ședința CSAT, după ce o dronă a aterizat pe un bloc din Galați, deoarece era într-o vizită la Chișinău. Acolo, acesta s-a întâlnit cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu.

Premierul nu a considerat că incidentul cu drona este unul important, motiv pentru care acesta nu și-a anulat vizita peste Prut pentru a participa la ședința CSAT. Practic, Ilie Bolojan, spun analiștii, a demonstrat că relația cu Republica Moldova este prioritară pentru el.

Analiștii sunt de părere că vizita premierului nu ar fi una întâmplătoare, ci ar face parte dintr-un plan bine pus la punct, încă din 2020, prin care Maia Sandu să ajungă președintele României.

Înfrățirea dintre Oradea și Băcioi, primul pas al colaborării

Susținătorii acestei teorii indică drept punct de plecare luna februarie 2020. Atunci, la inițiativa lui Ilie Bolojan, administrația locală din Oradea și Consiliul Județean Bihor au aprobat înfrățirea cu Băcioi, sector din municipiul Chișinău condusă de un primar cu viziuni unioniste.

Doi ani mai târziu, în februarie 2022, Consiliul Județean Bihor și Primăria Oradea au aprobat alocarea a 100.000 de euro pentru amenajarea Parcului Public Băcioi și a unui teatru de vară. Proiectul a fost realizat în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova prin programul „Satul European”, investiția totală fiind estimată la aproximativ 400.000 de euro.

Vizita lui Bolojan la Băcioi și mesajul transmis

În august 2022, Ilie Bolojan s-a deplasat la Băcioi pentru a vedea stadiul lucrărilor. El a fost întâmpinat de oficiali moldoveni, printre care vicepremierul Andrei Spînu, deputatul Sergiu Lăzărencu și reprezentanți ai administrației locale.

Cu acel prilej, Bolojan a declarat:

„Așa cum noi am beneficiat de fonduri europene, sunt momente când și noi îi putem sprijini pe frații noștri din Moldova”.

Vizita discretă a Maiei Sandu la Oradea

Un alt episod invocat de cei care văd o apropiere specială între cei doi lideri s-a petrecut la începutul anului 2023.

Pe 7 și 8 ianuarie, Maia Sandu a ajuns la Oradea într-o vizită privată, efectuată cu o cursă de linie. Deplasarea nu a fost anunțată oficial de administrația prezidențială de la Chișinău.

În timpul șederii sale, președinta Republicii Moldova s-a întâlnit cu Ilie Bolojan și cu primarul Oradei, Florin Birta. După întâlnire, niciunul dintre participanți nu a oferit detalii publice despre discuțiile purtate.

Apariția comună de la inaugurarea Parcului Băcioi

La câteva luni după vizita de la Oradea, pe 27 martie 2023, de Ziua Unirii Basarabiei cu România, Maia Sandu și Ilie Bolojan au participat împreună la inaugurarea Parcului Public Băcioi.

Pentru cei care urmăresc evoluția relației dintre cei doi, momentul a avut o încărcătură simbolică aparte, fiind asociat cu teme precum cooperarea administrativă, apropierea dintre cele două state, valorile europene și ideea unionistă.

Chișinăul, prima destinație după preluarea funcțiilor importante

Relația dintre cei doi lideri a continuat și în anii următori.

După ce Ilie Bolojan a devenit președinte interimar al României, la 1 martie 2025, prima sa vizită externă a avut loc la Chișinău. În cadrul deplasării, acesta s-a întâlnit cu Maia Sandu, cu președintele Parlamentului moldovean, Igor Grosu, și cu premierul Dorin Recean.

Ulterior, după instalarea sa în funcția de prim-ministru, Bolojan a ales din nou Republica Moldova pentru prima vizită oficială în străinătate. Vizita a avut loc pe 23 august 2025.

Cu acea ocazie, Maia Sandu a declarat:

„România și Moldova se sprijină reciproc și construiesc împreună un viitor european”.