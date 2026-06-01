Ce au descoperit cercetătorii în corpul unei femei de 117 ani. Indiciile unui organism care părea mai tânăr decât vârsta reală

La 117 ani, corpul unei femei considerate cea mai vârstnică persoană din lume confirmată oficial a devenit subiectul unuia dintre cele mai complexe studii științifice realizate până acum despre îmbătrânire și longevitate.

Maria Branyas a murit în 2024, după ce a traversat evenimente istorice majore precum două războaie mondiale, pandemia de gripă spaniolă și pandemia de COVID-19. Deși vârsta sa cronologică era de 117 ani, analizele recente arată că organismul ei prezenta caracteristici biologice surprinzătoare, unele comparabile cu cele ale unei persoane mult mai tinere.

Studiul care a analizat întregul organism

Cercetarea, publicată în revista Cell Reports Medicine și coordonată de Institutul de Cercetare a Leucemiei Josep Carreras, a analizat în detaliu genomul, microbiomul intestinal, metabolismul și diverși markeri biologici ai organismului.

Rezultatele au arătat un paradox medical: deși corpul prezenta semne clasice ale îmbătrânirii extreme — inclusiv telomeri foarte scurți și modificări ale sistemului imunitar asociate vârstei — femeia nu a dezvoltat cancer, demență sau boli cardiovasculare majore, afecțiuni frecvente la această vârstă.

„Ceasurile epigenetice” și vârsta biologică surprinzătoare

Una dintre cele mai importante descoperiri ale studiului a vizat așa-numitele „ceasuri epigenetice”, instrumente folosite pentru estimarea vârstei biologice a organismului.

Cercetătorii au constatat că unele țesuturi ale Mariei Branyas aveau o vârstă biologică estimată cu peste 20 de ani mai mică decât vârsta cronologică. Practic, anumite funcții ale corpului său semănau mai degrabă cu cele ale unei persoane de aproximativ 90 de ani, nu ale unei supercentenare de 117 ani.

Această discrepanță a atras atenția specialiștilor, deoarece sugerează că procesul de îmbătrânire nu este uniform la nivelul întregului organism.

Microbiomul intestinal, un posibil factor-cheie

Un alt element important identificat de cercetători a fost microbiomul intestinal. Analizele au arătat niveluri ridicate de bacterii benefice din genul Bifidobacterium, cunoscute pentru rolul lor în reducerea inflamației, susținerea imunității și menținerea unui metabolism echilibrat.

În ultimii 20 de ani de viață, femeia ar fi consumat în mod constant aproximativ trei iaurturi pe zi, un obicei care ar fi putut contribui la menținerea acestui echilibru intestinal. Totuși, cercetătorii subliniază că nu există dovezi clare care să confirme o relație directă de cauzalitate între dietă și rezultatele observate.

De ce este important acest caz pentru medicina modernă

Studiul vine într-un context global în care populația îmbătrânește accelerat. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, numărul persoanelor de peste 60 de ani ar putea depăși 2 miliarde până în 2050, ceea ce pune presiune majoră pe sistemele medicale.

În același timp, bolile asociate îmbătrânirii — precum cancerul, demența și afecțiunile cardiovasculare — reprezintă deja principalele cauze de deces în multe state dezvoltate.

Longevitatea extremă nu are o rețetă clară

Cercetătorii implicați în studiu subliniază că nu există un „secret unic” al longevității extreme. În cazul Mariei Branyas, longevitatea pare să fie rezultatul unei combinații rare de factori genetici, stil de viață, alimentație, mediu și probabil un element important de noroc biologic.

Totuși, rezultatele oferă indicii valoroase despre conceptul de „îmbătrânire sănătoasă”, adică posibilitatea de a trăi mai mult fără a fi afectat de boli severe în ultimii ani de viață — un domeniu considerat tot mai important în cercetarea medicală contemporană.