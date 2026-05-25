Rețetă de gogoși cu flori de salcâm. Desertul tradițional care te va duce instant cu gândul în copilărie

Sursă: Realitatea.Net

Gogoșile cu flori de salcâm sunt un desert tradițional de primăvară, parfumat și ușor diferit de gogoșile clasice. Se prepară din flori proaspete de salcâm, culese în perioada lor de înflorire, care aduc un gust delicat, ușor dulce și o aromă florală aparte aluatului. Noi am descoperit o rețetă simplă și delicioasă care te va duce instant cu gândul în copilărie.

INGREDIENTE:

3 ouă

250 g iaurt de băut

100 g zahăr

3 plicuri zahăr vanilat

400 g făină

1 plic praf de copt

un praf de sare

ulei pentru prăjit.

zahăr pudră cu aromă de vanilie pentru decor

flori de salcâm

MOD DE PREPARARE:

Mai întâi se rup florile de salcâm cu codițe și se clătesc în apă rece, apoi se lasă la scurs. Se amestecă ouăle cu un praf de sare, zahărul și zahărul vanilat până se spumează.

Apoi, se adaugă iaurtul, se omogenizează și se încorporează, treptat, făina amestecată cu praful de copt. Se formează un aluat mult mai gros decât cel de clătite, ca și aluatul de gogoși cu lingura. Se lasă aluatul la odihnit 10-15 minute.

Se pune într-un vas cu pereți înalți, un ceaun de preferință, uleiul la încins. Se pune cam 250-300 ml ulei, pentru ca gogoșile să se desfășoare în voie. Se trec fiecare floare de salcâm prin aluat și se scufundă în uleiul încins. Se pun 4-5 sau câte gogoși cu flori de salcâm încap, așa încât să aibă loc să se dezvolte aluatul. Se lasă să se prăjească, pentru aproximativ câte 1 minut pe fiecare parte, apoi se scot pe platou.

Focul trebuie să fie de intensitate medie, ușor spre mare, altfel, dacă este de intensitate mică, gogoșile se vor îmbiba cu ulei, iar dacă este de intensitate prea mare, se vor rumeni prea repede și nu se vor prepara suficient în interior. Se pot pune chiar și două flori la o gogoașă, pentru o aromă mai intensă.

Atenție atunci când se scufundă florile în aluat, să nu se rupă din codițe; se ajută de o lingură presându-le ușor și tot cu lingura se pun și în uleiul încins. Se lasă gogoșile să se tempereze ușor, apoi se pudrează cu zahăr, de preferință cu aromă de vanilie, potrivit sursei.