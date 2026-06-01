O dronă ucraineană a lovit un bloc din zona ocupată de Rusia. Autoritățile vorbesc despre victime civile

Un nou episod violent a fost raportat în sudul Ucrainei, unde o dronă ar fi lovit un bloc de locuințe aflat într-o zonă controlată de Rusia, provocând victime civile, inclusiv minori, potrivit autorităților locale instalate de Moscova.

Informațiile au fost transmise de surse pro-ruse și preluate de agenția AFP, care citează declarații oficiale contradictorii venite din teren.

Autoritățile pro-ruse: copil ucis și mai multe persoane rănite

Reprezentanții administrației instalate de Rusia în regiunea Herson ocupată au declarat că un băiat născut în 2020 a fost ucis după ce o dronă ucraineană ar fi lovit un bloc de apartamente din orașul Henicesk, aflat în apropierea Mării Negre și a Crimeei anexate de Moscova.

Potrivit acestor surse, alte cinci persoane au fost rănite în urma exploziei.

Vladimir Saldo a afirmat că incidentul a avut loc într-o zonă rezidențială și că victimele sunt civili.

Informații din partea Ucrainei: alte atacuri și victime în regiunea Dnipropetrovsk

În paralel, autoritățile ucrainene au raportat un alt atac, desfășurat în districtul Nikopol din regiunea Dnipropetrovsk, unde mai multe persoane au fost ucise și rănite în urma unor lovituri atribuite forțelor ruse.

Guvernatorul regional Oleksandr Ganja a declarat că o femeie în vârstă de 50 de ani a fost ucisă, iar alte patru persoane au fost rănite, dintre care două se află în stare gravă.

Zonele ocupate și schimbarea controlului militar

Orașul Henicesk a fost ocupat de trupele ruse încă din prima zi a invaziei declanșate în februarie 2022. Ulterior, după ce forțele ucrainene au recucerit orașul Herson în urma contraofensivei din toamna aceluiași an, administrația rusă a mutat centrul de comandă local în Henicesk, care a devenit unul dintre punctele-cheie ale administrației de ocupație.

Tensiuni și acuzații reciproce pe fondul războiului

Evenimentele vin pe fondul schimburilor continue de acuzații între Kiev și autoritățile instalate de Moscova în teritoriile ocupate, fiecare parte atribuindu-și responsabilitatea pentru atacurile care afectează zonele rezidențiale.

În lipsa unor verificări independente complete pe teren, informațiile rămân parțial contradictorii, în contextul unui conflict care continuă să producă victime în rândul populației civile de ambele părți ale liniei frontului.