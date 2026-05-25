Donald Trump: „Și Putin a afirmat că am distrus armata iraniană!”

Donald Trump a anunțat că negocierile dintre Iran și SUA decurg într-un mod pozitiv și că va reprezenta un acord mare pentru toată lumea. În caz contrar, președintele SUA precizează că se vor întoarce la împușcături. Oficialii iranieni anunță că au plecat în Qatar pentru a stabili un acord de pace cu America, după ce au amenințat că vor impune taxe pentru serviciile de navigare legate de tranzitul navelor prin strâmtoarea Ormuz. Trump a precizat, totuși, că spre deosebire de foștii lideri americani, nu obișnuiește să încheie acorduri proaste.

Trump a declarat că administrația poartă discuții constructive cu Iranul, însă a precizat că spre deosebire de foștii lideri americani, acesta nu obișnuiește să încheie acorduri proaste.

Armistițiul ar urma să fie extins cu 60 de zile pentru a permite celor două părți să definitiveze detaliile acordului. În același timp, Trump reamintește că a lăsat armata iraniană fără rachete și fără putere, după atacurile masive ale SUA și că chiar și președintele Rusiei, Vladimir Putin, a notat puterea Americii.

„Totul s-a întâmplat foarte repede. Am vorbit despre asta cu președintele Putin. A fost foarte impresionat de ceea ce a văzut, pentru că nimeni nu a mai văzut ceva asemănător. Știți, Iranul era o țară foarte puternică din punct de vedere militar, cu toate acele rachete. Acum, ați avut atacul dublu. Ați avut atacul inițial al nostru și al Israelului, iar asta i-a dat peste cap.”, a zis Donald Trump, președintele SUA.

Vizita iranienilor în Qatar are loc în contextul în care ambele părți au declarat că s-au înregistrat anumite progrese în direcția unui posibil acord de pace, însă orice înțelegere finală pare încă destul de departe.

De cealaltă parte, Iranul insistă pentru eliberarea unor fonduri blocate de sancțiuni, în valoare de miliarde de dolari, ca element de stimulare în cadrul oricărui acord, în timp ce Strâmtoarea Ormuz și programul nuclear al Teheranului rămân obstacole în calea unei păci permanente.

Inițial, administrația SUA a transmis că negocierile privind redeschiderea strâmtorii Ormuz au progresat, însă ar putea dura câteva zile până la finalizare.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a transmis că negocierile sunt în proces și durează până primesc un răspuns din partea iranienilor. De asemenea, acesta a adăugat că propunerea SUA a beneficiat de foarte mult sprijin din partea statelor din Golf.