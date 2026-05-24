Trump anunță că „un acord de pace cu Iranul este în mare parte negociat”, Strâmtoarea Ormuz urmând a fi redeschisă. Reacția Teheranului

Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă seara târziu, pe rețeaua sa de socializare, că „un memorandum de înțelegere privind un acord de pace cu Iranul este în mare parte negociat” și că, în urma acestuia, Strâmtoarea Hormuz va fi redeschisă.

Trump nu a oferit detalii despre conținutul acordului, precizând doar că „aspectele și detaliile finale sunt în prezent discutate și vor fi anunțate în curând”.

Teheranul a respins ferm afirmațiile lui Trump

Agenția de știri iraniană Fars a respins duminică dimineața afirmațiile președintelui american, declarând că acestea sunt „incompatibile cu realitatea”.

Potrivit sursei iraniene, miza reală a negocierilor este acum „gestionarea Strâmtorii de către Iran”. Anterior declarației lui Trump, Teheranul anunțase că lucrează la un memorandum de înțelegere care să stabilească o abordare pentru încheierea războiului, după ce înalți oficiali iranieni s-au întâlnit cu Asim Munir, șeful armatei pakistaneze.

Rolul Pakistanului în negocieri

Armata pakistaneză a confirmat că negocierile au dus la progrese „încurajatoare" către o înțelegere finală. Două surse pakistaneze implicate în discuții au declarat că acordul negociat este „destul de cuprinzător pentru a pune capăt războiului", deși una dintre ele a avertizat că nu există nicio garanție că Statele Unite vor accepta memorandumul.

Potrivit Reuters, pacea ar urma să fie restabilită în trei etape: încheierea oficială a războiului, rezolvarea crizei din Strâmtoarea Hormuz și lansarea unei perioade de 30 de zile pentru negocieri privind un acord mai amplu, cu posibilitate de prelungire.