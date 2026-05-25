Copilă de 2 ani, căzută de la etajul 11. Tatăl băuse și dormea

Sursă: Realitatea PLUS

O copilă de 2 ani din Chile a murit după ce s-a prăbușit în gol de la etajul al 11-lea. Informații cu impact emoțional care pot afecta în principal minorii.

O fetiță a căzut de la etajul 11

Părinții fetei sunt divorțați, iar micuța era în grija tatălui când s-a produs tragedia.

Bărbatul s-a îmbătat și s-a culcat, iar copila a rămas nesupravegheată. La un moment dat, fata s-a apropiat de fereastra deschisă și a cazut în gol.

Un vecin a alertat autoritățile după ce a auzit un zgomot puternic și a descoperit trupul fetiței în parcarea blocului.

Din păcate, medicii nu au putut să o salveze pe fetiță. Decesul a fost declarat câteva minute mai târziu.

Bărbatul este acum acuzat de omucidere prin neglijență gravă.