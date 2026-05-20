Sfârșit cumplit pentru o familie: o mamă și trei copii au murit după ce au căzut de la etajul 13 al unui bloc

Sursă: Realitatea.net

Un caz dramatic a șocat Franța, după ce o femeie în vârstă de 38 de ani și trei dintre copiii săi au murit în urma unui incident petrecut într-un imobil din orașul Toulon.

Potrivit informațiilor transmise de autoritățile franceze, femeia s-ar fi aruncat de la etajul 13 al blocului împreună cu trei dintre cei șapte copii ai săi. Victimele au fost găsite fără viață în apropierea clădirii.

Ce au anunțat oamenii legii?

Copiii aveau vârste cuprinse între trei și șase ani, iar anchetatorii au precizat că, în acest moment, nu există indicii care să sugereze implicarea unei alte persoane în producerea tragediei.

Conform procurorilor din Toulon, primele date ale anchetei arată că femeia ar fi suferit de probleme psihice și ar fi prezentat simptome depresive și tulburări de natură psihiatrică.

Autoritățile franceze au anunțat că vor fi efectuate autopsii și analize toxicologice pentru stabilirea exactă a circumstanțelor în care s-a produs tragedia.

Femeia avea în total șapte copii, trei provenind dintr-o primă căsătorie, iar ceilalți din a doua relație. Cei patru copii rămași în viață au fost preluați de serviciile sociale și beneficiază de consiliere psihologică și sprijin specializat.

Ancheta continuă pentru clarificarea tuturor detaliilor legate de acest incident dramatic.