Tommy Pigott: SUA sancționează două rețele ale Cartelului Sinaloa pentru trafic de fentanil și spălare de bani

Potrivit unei declarații a lui Tommy Pigott, purtătorul de cuvânt oficial al Departamentului de Stat, Statele Unite au sancționat două rețele asociate Cartelului Sinaloa, acuzate de trafic de fentanil ilicit și operațiuni de spălare de bani, în cadrul măsurilor de combatere a criminalității transfrontaliere și a crizei opioidelor.

Aceste sancțiuni vizează șase persoane fizice mexicane și două companii mexicane implicate în spălarea veniturilor provenite din vânzarea de fentanil ilicit și alte narcotice prin intermediul criptomonedelor, în numele Cartelului Sinaloa. Sancțiunile îl vizează, de asemenea, pe Jesús González Penuelas și alte cinci persoane mexicane din organizația sa, care reprezintă un distribuitor major de fentanil către Statele Unite, ucigând prea mulți cetățeni americani. În 2024, Biroul pentru Narcotice Internaționale și Aplicarea Legii din cadrul Departamentului de Stat a anunțat o recompensă în cadrul Programului de Recompense pentru Narcotice de până la 5 milioane de dolari pentru informații care să conducă la arestarea și/sau condamnarea lui González.

Anul trecut, Administrația Trump a desemnat Cartelul Sinaloa atât ca Organizație Teroristă Străină (FTO), cât și ca Terorist Global Desemnat în Mod Special (SDGT). Cartelul Sinaloa pune în pericol cetățenii americani prin traficul de fentanil ilicit, desemnat de Președintele Trump drept Armă de Distrugere în Masă. Statele Unite rămân angajate în protejarea cetățenilor americani împotriva FTO-urilor și SDGT-urilor violente.

Acțiunea de astăzi a fost întreprinsă în temeiul Ordinului Executiv (O.E.) 14059, care vizează proliferarea drogurilor ilicite și a mijloacelor de producere a acestora, precum și al O.E. 13224, care vizează grupările teroriste și susținătorii acestora. Această acțiune pune, de asemenea, în aplicare O.E. 14367, prin care fentanilul ilicit și principalele sale substanțe chimice precursoare au fost desemnate drept Arme de Distrugere în Masă.