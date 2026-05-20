SUA desecretizează rechizitoriul împotriva lui Raul Castro în cazul „Brothers to the Rescue”

Departamentul de Justiție al SUA desecretizează un rechizitoriu suplimentar prin care Raul Castro și cinci co-inculpați ai regimului Castro sunt acuzați pentru doborârea aeronavelor organizației Brothers to the Rescue în 1996.

Departamentul de Justiție al SUA a anunțat astăzi desecretizarea unui rechizitoriu suplimentar care îi acuză pe Raul Modesto Castro Ruz, 94 de ani, din Holguín, Cuba; Lorenzo Alberto Pérez-Pérez din Las Tunas, Cuba; Emilio José Palacio Blanco; José Fidel Gual Barzaga; Raul Simanca Cárdenas; și Luis Raul González-Pardo Rodríguez, pentru presupusul lor rol în doborârea din 24 februarie 1996 a două aeronave civile americane neînarmate operate de organizația Brothers to the Rescue (BTTR), cunoscută și sub numele de Hermanos al Rescate, deasupra apelor internaționale.

„La peste trei decenii distanță, suntem hotărâți să tragem la răspundere pe cei vinovați de uciderea a patru curajoși americani: Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña și Pablo Morales”, a declarat Procurorul General în exercițiu Todd Blanche. „Pentru prima dată în aproape 70 de ani, membri ai conducerii de vârf a regimului cubanez au fost inculpați în Statele Unite pentru presupuse acte de violență soldate cu moartea unor cetățeni americani. Președintele Trump și acest Departament de Justiție sunt angajați să restabilească un principiu simplu: dacă ucizi americani, te vom urmări. Indiferent cine ești. Indiferent ce titlu deții.”

„Rechizitoriul suplimentar de astăzi împotriva lui Raul Castro și a celor cinci co-inculpați ai regimului Castro reprezintă un pas major spre tragerea la răspundere pentru uciderile din 1996 a patru membri ai Brothers to the Rescue — printre care trei cetățeni americani: Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña și Pablo Morales” , a declarat directorul FBI Kash Patel. „Timp de 30 de ani, aceste familii au așteptat răspunsuri — iar acest FBI nu a uitat niciodată. Vom continua să lucrăm cu partenerii noștri din Departamentul de Justiție pentru a-i aduce în fața justiției pe cei care au atacat civilii noștri.”

„Timp de 30 de ani, familiile acestor oameni au așteptat. Comunitatea din Miami a așteptat. Țara noastră a așteptat. Astăzi este un pas spre responsabilizare”, a declarat procurorul federal Jason A. Reding Quiñones pentru Districtul Sud al Floridei. „Trecerea timpului nu șterge o crimă. Nu diminuează valoarea acestor vieți. Și nu slăbește angajamentul nostru față de statul de drept.”

BTTR era o organizație cu sediul în Miami care desfășura operațiuni umanitare de zbor peste Strâmtoarea Florida pentru a căuta migranți cubanezi aflați în pericol. Conform acuzațiilor, începând cu începutul anilor 1990, agenți ai serviciilor de informații cubaneze au infiltrat organizația și au transmis informații detaliate despre operațiunile sale de zbor guvernului cubanez. Aceste rapoarte ar fi fost folosite de conducerea militară în planificarea operațiunii din 24 februarie 1996.

Rechizitoriul suplimentar include acuzații de conspirație pentru uciderea unor cetățeni americani, două capete de acuzare privind distrugerea de aeronave și patru capete de acuzare privind omorul.

Potrivit acuzațiilor, pe 24 februarie 1996, trei aeronave BTTR au decolat din sudul Floridei în direcția Cubei. Avioane militare de vânătoare cubaneze, aflate în lanțul de comandă supravegheat de Raul Castro, au tras rachete aer-aer asupra a două aeronave civile Cessna neînarmate — distrugându-le fără avertisment în timp ce zburau în afara teritoriului cubanez, ucigând patru cetățeni americani, dintre care trei cu cetățenie SUA: Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña și Pablo Morales.

Rechizitoriul mai susține că, în săptămânile anterioare atacului, piloții militari cubanezi au efectuat exerciții de antrenament destinate localizării și interceptării aeronavelor civile cu zbor lent. În ziua incidentului, trei avioane BTTR au decolat de pe Aeroportul Opa-locka pentru un zbor umanitar planificat la sud de paralela 24. Două dintre aeronave — cu numerele de coadă N2456S și N5485S — ar fi fost vizate și doborâte în spațiul aerian internațional, rezultând decesul tuturor celor patru victime.

În caz de condamnare, inculpații riscă pedeapsa capitală sau închisoare pe viață pentru capetele de acuzare privind omorul și conspirația pentru uciderea de cetățeni americani. Castro Ruz și Pérez-Pérez riscă până la cinci ani de închisoare pentru fiecare dintre capetele de acuzare privind distrugerea de aeronave. Pedepsele maxime legale sunt stabilite de Congres și sunt prezentate aici doar cu titlu informativ, deoarece sentința oricărui inculpat va fi stabilită de un judecător.

Luis Raul González-Pardo Rodríguez, 65 de ani, din Havana, Cuba, se află în custodia autorităților americane, urmând să fie condamnat la sfârșitul acestei luni în Districtul Mijlociu al Floridei pentru declarații false într-un document de imigrare.

Biroul Procurorului Federal a recunoscut, de asemenea, asistența acordată de Biroul Procurorului General al Floridei. „Suntem recunoscători pentru sprijinul oferit de Procurorul General James Uthmeier și echipa sa în cadrul acestei anchete”, a declarat procurorul federal Reding Quiñones.

Anunțul de astăzi este însoțit de o ceremonie la Freedom Tower din Miami în onoarea victimelor. Printre participanții la conferința de presă de astăzi s-au numărat Procurorul General în exercițiu Blanche, procurorul federal Reding Quiñones, senatoarea Ashley Moody, directorul adjunct Christopher G. Raia al FBI și Procurorul General al Floridei James Uthmeier.

Procurorii federali asistenți Abbie D. Waxman și Michael E. Gilfarb pentru Districtul Sud al Floridei instrumentează dosarul, ancheta fiind condusă de Biroul de Teren al FBI din Miami.

Un rechizitoriu reprezintă doar o acuzație. Toți inculpații sunt prezumați nevinovați până la dovedirea vinovăției dincolo de orice dubiu rezonabil în fața unei instanțe de judecată.