Cutremur neașteptat în una dintre cele mai liniștite zone ale Europei. Pământul „s-a revoltat” în Danemarca

20 mai 2026, 19:51
Cutremur în Copenhaga

Sursă: Agerpres

Un seism cu magnitudinea 3,9 a zguduit Copenhaga și regiunea în care se află capitala daneză, a anunțat miercuri Institutul Geologic al Danemarcei și Groenlandei (GEUS).

'Miercuri, 20 mai, la ora locală 16:14 (14:14 GMT), numeroase persoane au resimțit o puternică zguduitură pe insula Sjaelland, pe care se află orașul Copenhaga. Seismologii noștri confirmă că a fost un seism cu magnitudinea 3,9', a transmis GEUS pe platforma LinkedIn.

Epicentrul s-a situat în golful Koge, la sud de capitala daneză, se precizează în același mesaj.

Zguduiturile au fost resimțite pe scară largă în întreaga regiune.

Cutremurele de pământ sunt rare în Danemarca și acest seism, care, potrivit primelor informații făcute publice, nu a provocat pagube notabile, se numără printre cele mai importante care au fost măsurate în această țară scandinavă.

În august 2012, GEUS a dezvăluit că un seism local a avut magnitudinea 4,3, fiind cel mai puternic înregistrat vreodată de seismologii danezi.

