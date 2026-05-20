Tragedie după o ieșire cu prietenii: un adolescent de 16 ani a murit la scurt timp după ce a mâncat înghețată. Adriano voia să devină căpitan

Sursă: Realitatea.net

Un adolescent în vârstă de 16 ani și-a pierdut viața la doar câteva minute după ce a consumat o înghețată, în timpul unei ieșiri cu prietenii. Tânărul, care suferea de o alergie severă la proteinele din lapte, a intrat în șoc anafilactic, iar medicii nu au mai reușit să îl salveze.

O ieșire s-a transformat în tragedie

Victima, Adriano D'Orsi, petrecuse seara în oraș alături de doi prieteni. În drum spre casă, cei trei s-au oprit la o gelaterie pe care adolescentul o frecventa în mod obișnuit.

La scurt timp după ce a consumat câteva linguri de înghețată, băiatul a început să se simtă rău și a prezentat simptome severe de insuficiență respiratorie. Prietenii săi au încercat imediat să îl ajute și l-au dus de urgență la locuința tatălui său, Mauro D'Orsi.

Disperat să își salveze fiul, tatăl adolescentului i-a administrat cortizon, tratament utilizat pentru reducerea reacțiilor alergice severe. Cu toate acestea, starea băiatului s-a agravat rapid.

Când echipajele medicale au ajuns la fața locului, adolescentul era deja inconștient. Medicii au încercat manevre de resuscitare, însă toate eforturile au fost în zadar.

Minorul avea alergie la proteine din lapte

Potrivit familiei, Adriano D'Orsi suferea de o alergie gravă la proteinele din lapte și era extrem de atent la produsele pe care le consuma. Tânărul ar fi ales o înghețată pe bază de fructe, fără lactate, însă anchetatorii iau în calcul posibilitatea contaminării cu urme de lapte.

Mama adolescentului a declarat că angajații gelateriei cunoșteau problema medicală a fiului său și îi recomandau de obicei sortimente fără lactoză. Chiar și așa, băiatul verifica mereu etichetele produselor înainte de consum.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei. Poliția a ridicat mai multe recipiente de înghețată din gelaterie pentru analize, iar medicii legiști urmează să efectueze autopsia.

Adriano D'Orsi era elev în anul al treilea la un institut nautic din Bagnoli și visa să devină căpitan de navă.