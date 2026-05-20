Șeful NATO vine cu o propunere bombă: fiecare stat membru să dea 0,25% din PIB pentru Ucraina

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a lansat o propunere care riscă să provoace tensiuni între aliați. Oficialul a cerut ca statele membre ale alianței să ofere anual Ucrainei un sprijin echivalent cu 0,25% din PIB-ul fiecărei țări, însă a recunoscut chiar el că ideea are șanse reduse să fie acceptată.

Declarațiile au fost făcute înaintea reuniunii miniștrilor de externe ai NATO desfășurate la Helsingborg, în Suedia, unde tema sprijinului pentru Kiev a fost din nou în centrul discuțiilor.

„Sarcina mea este să fac propuneri îndrăznețe”

Mark Rutte a admis că ideea sa întâmpină deja opoziție serioasă în interiorul alianței, însă spune că rolul său este să deschidă dezbateri sensibile și să forțeze statele membre să discute despre nivelul real al sprijinului acordat Ucrainei.

„Sarcina mea uneori este de a pune pe masă propuneri îndrăzneţe”, a declarat șeful NATO.

Totuși, oficialul a recunoscut imediat că nu se așteaptă ca toate statele membre să fie de acord cu această formulă de contribuție.

„Nu cred că va fi acceptată, întrucât există multă opoziţie faţă de acest procent de 0,25%, trebuie să fiu sincer”, a afirmat Mark Rutte.

NATO vrea contribuții mai mari pentru Ucraina

Propunerea presupune ca fiecare stat membru NATO să direcționeze anual către Ucraina un ajutor echivalent cu un sfert de procent din produsul intern brut.

Ideea nu este complet nouă. O propunere asemănătoare fusese susținută anterior și de Kaja Kallas, însă acum este readusă în discuție direct de conducerea NATO.

Potrivit lui Rutte, obiectivul principal este ca aliații să împartă mai echitabil povara sprijinului militar și financiar pentru Kiev.

Secretarul general NATO vorbește despre „munca grea” a unor aliați

În intervenția sa, Mark Rutte a elogiat statele care participă deja activ la mecanismele de sprijin pentru Ucraina și care cumpără armament american destinat armatei ucrainene.

El a făcut referire la mecanismul PURL, inițiativa prin care mai multe state europene și Canada achiziționează din SUA arme și muniții pentru Kiev. Printre țările menționate de șeful NATO s-au numărat Olanda, Germania, Danemarca, Suedia, Norvegia și Canada.

„Ucraina nu poate supraviețui fără producția militară americană”

Rutte a avertizat că Ucraina depinde în continuare masiv de industria militară americană, în special în ceea ce privește apărarea antiaeriană.

„Ucraina nu poate supravieţui fără acest flux crucial de producţie industrială americană, inclusiv sisteme antirachetă şi rachete interceptoare”, a spus secretarul general al NATO.

„Am vrut să pun dezbaterea pe masă”

Șeful NATO a explicat că scopul principal al declarațiilor sale este să forțeze statele membre să discute deschis despre nivelul implicării și despre diferențele dintre contribuțiile oferite de fiecare țară.

„Ceea ce am obţinut cu această propunere este, cel puţin deocamdată, să pun această dezbatere pe masă în mod clar şi direct”, a explicat Mark Rutte.

Acesta a mai spus că își dorește ca aliații să fie „sinceri unul cu celălalt” atunci când vine vorba despre sprijinul real oferit Ucrainei în războiul cu Rusia.