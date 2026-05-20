Bolojan, răspuns pentru criticile lui Isărescu: „Am creat niște așteptări care nu pot fi susținute de stat”

Premierul demis Ilie Bolojan a apărat miercuri seară linia măsurilor nepopulare adoptate de Guvernul său, răspunzând indirect criticilor formulate de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu. Acesta afirmase că unele decizii ale Executivului au reprezentat „exagerări” și că „nu te apuci să te bați acum cu mamele gravide”.

Cu o zi înainte, guvernatorul Băncii Naționale a transmis că viitorul guvern ar trebui să continue corecția bugetară, însă cu mai multă atenție la impactul social. Isărescu a recunoscut că măsurile luate „n-au fost rele”, dar a avertizat că „orice corecție, orice reformă fără suport social nu funcționează”.

Bolojan: „Statul a promis ce nu putea susține”

Fără să îl numească direct pe Isărescu, Bolojan a susținut că măsurile dificile au fost necesare tocmai pentru a corecta ani de promisiuni nesustenabile. „Unul din lucrurile pe care le-am făcut rău în acești ani este să creăm niște așteptări care nu pot fi susținute de stat. Am creat excepții, am creat tot felul de situații”, a declarat premierul demis.

Bolojan a subliniat că el a găsit aceste probleme, nu le-a generat: „Lumea politică, partidele care au fost la putere au creat aceste lucruri. Sigur, și eu fac parte din această lume, nu am o răspundere directă.”

„Le-am spus oamenilor adevărul"

Premierul demis a insistat că, spre deosebire de alte formațiuni politice, a ales transparența în fața cetățenilor, chiar cu riscul impopularității. „Când a trebuit să luăm o măsură care n-a sunat bine, nu m-am ferit să o susțin și să explic de ce am luat-o”, a spus Bolojan.

Guvernul Bolojan a introdus contribuția de sănătate pentru părinții aflați în concediu de creștere a copilului, fiind una dintre cele mai controversate măsuri luate de Executiv. În iulie 2025, Bolojan apăra decizia, spunând că menținerea excepțiilor „nu mai este posibilă”.