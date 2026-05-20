Ministrul Economiei, Irineu Darău: „Nimeni nu este mai presus de lege” în scandalul platformei PNI

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat că plângerea penală depusă în cazul proiectului Platformei Naționale de Interoperabilitate (PNI) transmite un semnal clar privind modul în care trebuie gestionate fondurile publice și proiectele digitale ale statului român.

Mesajul ministrului Economiei

Reacția ministrului vine după ce noul președinte al Autorității pentru Digitalizarea României a sesizat Parchetul în legătură cu presupuse fapte de abuz în serviciu privind procedura de achiziție pentru platforma PNI.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Irineu Darău a susținut că ani la rând digitalizarea statului ar fi fost folosită pentru favorizarea unor grupuri conectate politic și pentru atribuirea unor contracte controversate.

Ministrul a afirmat că oprirea unor licitații considerate nelegale sau inoportune a provocat reacții puternice din partea celor care controlau până acum zona proiectelor IT publice.

Potrivit acestuia, Platforma Națională de Interoperabilitate, proiect care ar trebui să asigure conectarea digitală a instituțiilor statului, risca să devină un nou contract de mari dimensiuni derulat cu probleme de legalitate și oportunitate.

„Nimeni nu este mai presus de lege când vine vorba despre banii publici și infrastructura digitală a statului român”, a transmis ministrul Economiei.

Acesta a mai declarat că rețelele construite în jurul vechiului sistem pierd controlul asupra contractelor din digitalizare și că „epoca digitalizării controlate din umbră se apropie de final”.

Legături cu Sebastian Ghiță

În mesajul său, Irineu Darău a făcut referire și la omul de afaceri Sebastian Ghiță, susținând că persoane apropiate de vechiul sistem încearcă să își păstreze influența în domeniul digitalizării publice.

Ministrul a subliniat că investiția pentru Platforma Națională de Interoperabilitate va fi reorganizată, iar procedurile de achiziție vor fi reluate cu respectarea integrală a legii și cu utilizarea eficientă a banilor publici.

În paralel, președintele Autorității pentru Digitalizarea României, Aurel-Cătălin Giulescu, a anunțat că a depus miercuri o plângere penală la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Sesizarea îl vizează pe fostul șef al instituției, Dragoș Cristian-Vlad, care este acuzat de presupuse fapte de abuz în serviciu în legătură cu procedura de achiziție pentru proiectul PNI.

Autoritățile spun că ancheta urmărește stabilirea tuturor circumstanțelor și recuperarea eventualului prejudiciu produs în cadrul proiectului de digitalizare.