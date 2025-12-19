Comitetul Politic al USR a validat, în ședința din 19 decembrie, nominalizările pentru portofoliile Apărării și Economiei, decizia fiind adoptată cu o majoritate de peste 81% din voturi.

Radu Miruță, actualul ministru al Economiei, este propunerea partidului pentru funcția de ministru al Apărării și vicepremier. În vârstă de 40 de ani, Miruță are un doctorat în Telecomunicații, studii juridice și o carieră solidă în sectorul privat, fiind remarcat recent pentru gestionarea pachetului de finanțare SAFE, prin care industria de apărare a României beneficiază de peste 16 miliarde de euro.

Acesta asigură deja interimatul la Apărare, după ce Ionuț Moșteanu a demisionat la sfârșitul lunii noiembrie pe fondul unui scandal legat de studiile menționate în CV-ul său.

Pentru conducerea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, USR l-a nominalizat pe senatorul Irineu Darău. La 39 de ani, liderul filialei USR Brașov se află la al doilea mandat în Senat, unde conduce Comisia pentru învățământ și este membru în comisiile economice.

De profesie informatician, Darău aduce o experiență de peste 15 ani în mediul privat, coordonând proiecte complexe în industriile tehnologică și financiară. Nominalizarea sa este susținută de președintele partidului, Dominic Fritz, care a subliniat că ambii candidați reprezintă un angajament pentru profesionalism și integritate în actul guvernamental.

Schimbările din Cabinet au primit și un vot de încredere din partea președintelui Nicușor Dan, care a declarat de la Bruxelles că are deplină încredere în persoanele propuse de USR.

Această remaniere vine să închidă o perioadă de incertitudine la Ministerul Apărării, declanșată de retragerea lui Ionuț Moșteanu, care a afirmat că demisia sa a fost un gest de respect față de instituția Armatei. Noile numiri subliniază dorința USR de a prioritiza competența tehnică în domenii strategice, precum modernizarea militară și dezvoltarea tehnologică a economiei naționale.