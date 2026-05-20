Bolojan, despre rolul parlamentarilor neafiliați la consultări: „Pot cântări mai mult decât UDMR”
Ilie Bolojan, premierul României (foto: Inquam Photos)
Premierul interimar Ilie Bolojan a comentat miercuri seară fenomenul migrației parlamentare spre PNL, afirmând că grupul de circa 50 de parlamentari proveniți din fostele liste AUR, SOS, POT și PSD ar putea avea o influență mai mare decât grupul UDMR în procesul de formare a noului guvern.
„Avem o situație interesantă în Parlamentul României în care 10% cel puțin din parlamentari nu se mai regăsesc pe listele pe care au fost votați în 2024”, a declarat Bolojan la un post TV, estimând că este vorba de aproximativ 50 de parlamentari.
Bolojan: „Nu am încurajat traseismul”
Întrebat dacă PNL a încurajat activ atragerea acestor parlamentari, Bolojan a nuanțat. Premierul a precizat că nu a promovat traseismul politic, dar a recunoscut că situația din parlament este una aparte. Decizia de a accepta colaborarea a aparținut organizațiilor județene, acolo unde discuțiile au dus la o înțelegere pe baza unor idei convergente.
Premierul demis a respins și sugestia că parlamentarilor li s-ar fi oferit ceva în schimbul aderării la grupul PNL. „Nu s-a pus problema unor astfel de discuții”, a subliniat el, adăugând că nu este de acord cu o astfel de abordare tranzacțională.
Rolul neafiliaților în formarea guvernului
Referitor la ponderea pe care o pot avea neafiliații, Bolojan a fost direct: un grup care reprezintă 10% din parlament, dacă acționează coerent, depășește ca influență grupul UDMR.
„Pot să influențeze, într-o măsură sau alta, în cazul unor voturi relativ apropiate, formarea unui guvern sau adoptarea unor proiecte de lege, într-un sens sau altul”, a declarat premierul interimar.
