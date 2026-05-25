Rusia susține că a descoperit mine magnetice NATO pe un petrolier aflat în portul rus

Sursă: Realitatea.net

Autoritățile din Rusia au anunțat că mai multe mine magnetice despre care afirmă că ar proveni din state membre NATO au fost descoperite pe un petrolier aflat în portul Portul Ust-Luga, situat la Marea Baltică.

Potrivit informațiilor furnizate de Comitetul de Anchetă al Rusiei, dispozitivele explozive au fost găsite în timpul unei verificări efectuate de scafandri asupra corpului navei-cisternă Arrhenius.

Petrolierul venea din Belgia și urma să transporte gaz petrolier lichefiat

Conform autorităților ruse , petrolierul Arrhenius sosise în Portul Ust-Luga din Anvers, unde ar fi încărcat gaz petrolier lichefiat.

Datele de monitorizare navală arată că nava navighează sub pavilion liberian și este administrată de compania Maple Mariner Holding.

Autoritățile ruse susțin că petrolierul urma să plece către Samsun.

Moscova vorbește despre posibil sabotaj

Purtătoarea de cuvânt a Comitetului de Investigații al Rusiei, Svetlana Petrenko, a declarat că minele ar fi fost fabricate într-o țară membră NATO și că acestea au fost neutralizate înainte de a produce un incident.

Oficialul rus a afirmat că, potrivit concluziilor preliminare, dispozitivele explozive nu ar fi putut fi amplasate în apele teritoriale ale Rusiei.

Declarațiile vin într-un context tensionat, în care Rusia a anunțat în repetate rânduri măsuri sporite de securitate în porturile sale, după mai multe incidente considerate suspecte și posibile acte de sabotaj asupra infrastructurii energetice.

Măsuri sporite de securitate în porturile rusești

Anul trecut, autoritățile ruse au ordonat verificări subacvatice ale navelor care intră în porturile țării, după mai multe explozii și incidente produse în apropierea unor petroliere.

Printre cazurile investigate se află și explozia produsă în februarie 2025 la petrolierul Suezmax Koala, incident care a avut loc tot în zona Portul Ust-Luga.

Până în acest moment, NATO nu a oferit un punct de vedere oficial cu privire la acuzațiile formulate de partea rusă.