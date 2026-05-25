Accident grav în Bangladesh. Cel puțin 15 oameni au murit după ce un camion cu bare de fier s-a răsturnat

Sursă: Realitatea.net

Cel puțin 15 persoane au murit și alte 10 au fost rănite după ce un camion care transporta bare de fier s-a răsturnat pe o autostradă importantă din centrul Bangladesh, au anunțat autoritățile locale.

Accidentul s-a produs în jurul orei 5 dimineața, în districtul Tangail, aflat la aproximativ 83 de kilometri nord-vest de capitala Dhaka.

Șoferul ar fi pierdut controlul volanului

Potrivit șefului poliției locale, Fuad Hossain, șoferul camionului a pierdut controlul direcției, iar vehiculul s-a răsturnat.

Camionul transporta și mai mulți pasageri care făceau autostopul și se deplasau din Dhaka către nordul țării, în contextul în care mulți oameni călătoresc înaintea festivalului islamic Eid al-Adha.

„Camionul s-a răsturnat și i-a ucis pe loc”, a declarat oficialul, citat de Associated Press.

Martorii au intervenit imediat după impact

Potrivit autorităților, majoritatea victimelor erau muncitori zilieri care mergeau să își petreacă sărbătoarea alături de familii.

Martorii au povestit pentru televiziunile locale că au alergat spre locul accidentului imediat după ce au auzit zgomotul puternic al impactului și au încercat să îi scoată pe pasagerii rămași blocați sub camion.

Persoanele rănite au fost salvate cu ajutorul trecătorilor și transportate la spital.

Mii de oameni mor anual în accidente rutiere în Bangladesh

Accidentele rutiere sunt frecvente în Bangladesh, țară cu peste 170 de milioane de locuitori. Autoritățile și organizațiile locale pun numărul mare de accidente pe seama infrastructurii rutiere degradate, a aplicării slabe a regulilor de circulație și a șoferilor fără pregătire corespunzătoare.