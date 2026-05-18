Care este vârsta la care oamenii sunt cel mai puțin fericiți. Cercetătorii vorbesc despre „curba fericirii”

Concluzia aparține unei ample cercetări realizate de economistul David G. Blanchflower, în vârstă de 74 de ani, care a analizat date provenite de la sute de mii de persoane din peste 130 de țări.

Potrivit studiului, vârsta medie la care oamenii ajung la cel mai redus nivel de satisfacție este de aproximativ 47,2 ani. Fenomenul apare indiferent de factori precum veniturile, nivelul de educație sau situația familială și a fost observat atât în state dezvoltate, cât și în țări aflate în curs de dezvoltare, scrie Future Science.

Ce este „curba fericirii”

Specialiștii descriu „curba fericirii” drept un model în formă de U care ilustrează modul în care starea de bine se schimbă pe parcursul vieții. În anii tinereții, optimismul și așteptările ridicate contribuie la un nivel mai mare de satisfacție. Ulterior, în perioada vârstei de mijloc, mulți oameni trec printr-un proces de reevaluare a realizărilor personale și profesionale, ceea ce poate genera sentimente de nemulțumire sau frustrare.

Responsabilitățile tot mai numeroase joacă, de asemenea, un rol important. Între 40 și 50 de ani, multe persoane trebuie să gestioneze simultan viața profesională, creșterea copiilor și sprijinirea părinților vârstnici, presiuni care pot afecta echilibrul emoțional.

La acestea se adaugă și primele semne ale îmbătrânirii sau problemele de sănătate care apar odată cu trecerea timpului, amplificând conștientizarea limitelor personale și a trecerii anilor.

De ce nivelul de fericire crește după 50 de ani

Cercetătorii susțin că, după această perioadă dificilă, nivelul de satisfacție începe să crească treptat. O explicație posibilă este faptul că oamenii ajung să își accepte mai ușor propriile limite, renunță la unele așteptări nerealiste și resimt o presiune mai redusă din partea obligațiilor sociale și profesionale.

Totuși, specialiștii subliniază că această tendință reprezintă o medie statistică și nu o regulă universală. Nivelul de fericire al fiecărei persoane poate fi influențat de factori precum starea de sănătate, situația financiară, relațiile sociale sau contextul de viață.

