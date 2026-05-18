Două zodii intră într-o perioadă favorabilă începând cu 21 mai. Norocul le surâde în dragoste și bani

Începând cu 21 mai, două semne zodiacale intră într-o etapă marcată de oportunități, schimbări pozitive și șanse importante de reușită. Pentru nativii din aceste zodii, perioada aduce claritate, energie și perspective promițătoare atât în plan financiar, cât și sentimental.

Este vorba despre Gemeni și Leu, semne care vor resimți puternic influențele astrale ale acestei perioade și vor avea ocazia să își valorifice potențialul.

Gemeni: începutul unei etape de relansare

Pentru Gemeni, această perioadă vine cu un nou impuls și cu sentimentul unui nou început. Intrarea Soarelui în semnul lor le oferă mai multă energie, încredere și dorința de a acționa fără ezitare. După o perioadă în care au avut impresia că lucrurile stagnează sau că așteaptă răspunsuri importante, situațiile încep acum să evolueze rapid.

În plan financiar, pot apărea vești bune legate de bani, colaborări sau proiecte noi. Nu sunt excluse câștigurile din surse neașteptate, iar o oportunitate profesională apărută pe neașteptate le poate schimba planurile pentru lunile următoare. Atenția la detalii va fi esențială pentru a valorifica șansele care apar.

În dragoste, Gemenii devin mai deschiși și mai dispuși să comunice. Cei singuri pot întâlni o persoană specială, iar cei aflați într-o relație își pot consolida legătura prin sinceritate și decizii importante luate împreună.

Leu: recunoaștere și oportunități de afirmare

Pentru Lei, perioada care începe pe 21 mai aduce șanse de afirmare și vizibilitate. Influențele astrale activează sectorul carierei și al imaginii publice, ceea ce îi poate aduce în centrul atenției.

Pe plan profesional, pot apărea propuneri care le sporesc statutul sau le oferă oportunitatea de a ieși în evidență. Este un moment favorabil pentru inițiative curajoase, lansarea unor proiecte sau asumarea unor noi responsabilități. Astrele le sunt favorabile, însă succesul va depinde și de curajul de a face pasul înainte.

În viața sentimentală, Leii traversează o perioadă intensă și pasională. Relațiile pot deveni mai profunde, iar cei singuri pot fi atrași de persoane care le trezesc interesul și îi scot din zona de confort emoțional. Este o etapă în care sentimentele și încrederea în sine merg în aceeași direcție.