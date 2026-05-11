Daniel Zamfir anunță că PSD ia în calcul inclusiv varianta unui premier tehnocrat

Liderul senatorilor Partidul Social Democrat, Daniel Zamfir, a declarat luni că social-democrații sunt dispuși să susțină inclusiv un premier tehnocrat, dacă aceasta va fi soluția pentru formarea unei majorități pro-europene după căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Senatorul PSD a exclus însă orice variantă de colaborare cu Alianța pentru Unirea Românilor la guvernare și a spus că moțiunea de cenzură a avut un singur obiectiv: înlăturarea lui Ilie Bolojan din funcția de premier.

„Se vede în spațiul public foarte limpede, ei au genul de abordare domnule, ați făcut o majoritate cu AUR împotriva Guvernului Bolojan, asumați-vă guvernarea, ei bine, nu o să se întâmple așa. Această moțiune de cenzură a avut un singur scop, ca domnul prim-ministru Ilie Bolojan să plece (...). Nu va exista nici o colaborare la guvernare cu AUR”, a declarat Daniel Zamfir pentru presă.

Liderul senatorilor PSD a criticat și faptul că premierul nu și-ar fi prezentat demisia după căderea Guvernului.

„Din zona PNL, a USR, aruncă în spațiul public această discuție cu privire la posibilitatea ca tot Ilie Bolojan să fie desemnat. Până la urmă, este demis. De ce nu pleacă din funcție, de ce nu-și dă demisia, să lase un prim-ministru interimar, de ce nu pleacă din funcție secretarii de stat de la PNL, șefii de agenții, prefecții?”, a transmis senatorul PSD.

PSD spune că acceptă inclusiv varianta unui premier independent

Daniel Zamfir a declarat că PSD este dispus să își asume mai multe formule de guvernare, inclusiv una condusă de un premier independent sau tehnocrat.

„E nevoie să ne asumăm guvernarea ca și partid care dă primul-ministru, ne-o asumăm. Rămânem într-o coaliție de guvernare în care alți parteneri din coaliție să dea primul-ministru, ne asumăm. Că va fi nevoie de un prim-ministru independent, tehnocrat, ne asumăm (...). De ce nu? Dacă asta este soluția care va debloca lucrurile în momentul ăsta, de ce nu?”, a mai spus liderul senatorilor PSD.

Acesta a precizat însă că discuția despre un premier tehnocrat este, pentru moment, doar o variantă ipotetică.

„Am spus o variantă ipotetică. Nu există nici o reticență a noastră de a merge mai departe, sigur, evident, fără Ilie Bolojan (...). Ne asumăm în continuare să constituim o majoritate proeuropeană, sigur, fără AUR, nu vom face un Guvern cu AUR”, a conchis Daniel Zamfir.