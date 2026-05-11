Cristina Dascălu (deputat AUR): „AUR cere revenirea la un sistem corect de acordare a burselor școlare: meritul, excelența și sprijinul social nu pot fi tăiate din pix”

Deputatul AUR, Cristina Dascălu, atrage atenția asupra efectelor grave produse de modificările impuse de guvernul Bolojan în sistemul burselor școlare, măsuri care au afectat direct elevii cu performanțe școlare deosebite, copiii proveniți din familii vulnerabile și elevii care suferă de afecțiuni medicale.

„În ultimele luni, politicile de austeritate promovate de guvernul Bolojan (PSD-PNL-USR-UDMR) au lovit puternic în sistemul educațional românesc, afectând atât activitatea profesorilor, cât și veniturile acestora. Una dintre cele mai nedrepte măsuri a fost schimbarea criteriilor de acordare a burselor școlare, prin introducerea unor reguli pur contabile care ignoră performanța și nevoile reale ale elevilor.

Prin eliminarea burselor de excelență pentru câștigătorii Olimpiadelor Naționale și prin impunerea unui număr fix de burse de merit, guvernul a anulat motivația pentru performanță și a creat discriminări între elevii care au obținut aceleași rezultate școlare. În același timp, bursele sociale și medicale au fost restrânse prin condiții de eligibilitate greu de îndeplinit, reducând accesul copiilor vulnerabili la un sprijin esențial. În fața acestor măsuri, AUR propune revizuirea urgentă a metodologiei de acordare a burselor școlare, astfel încât sistemul să redevină unul echitabil, bazat pe merit și sprijin real pentru elevi”, a declarat Cristina Dascălu.

Potrivit acesteia, AUR susține revizuirea metodologiei de acordare a burselor de merit în sensul stabilirii unui criteriu de medie generală (exemplu media generală a anului școlar anterior 9,00) care să permită eligibilitatea în mod egal și nediscriminatoriu pentru toți elevii ce au obținut această medie, fără un număr prestabilit de locuri eligibile.

„AUR solicită revizuirea metodologiei de acordare a burselor de excelență în sensul recunoașterii rezultatelor deosebite obținute la Olimpiadele Naționale și premierea elevilor performeri. De asemenea, solicităm revizuirea metodologiei de acordare a burselor sociale și medicale pentru ca acestea să fie un sprijin real pentru elevii cu posibilități materiale reduse sau cei suferinzi de diferite afecțiuni.

Educația nu poate fi tratată superficial, iar copiii României nu trebuie să plătească nota de plată a austerității impuse de guvernul PSD-PNL-USR-UDMR. AUR va susține acele măsuri care protejează elevii, încurajează performanța și asigură un acces echitabil la educație”, a conchis deputatul AUR de Iași, Cristina Dascălu.

