Discuții cruciale la București: cine vine la summitul B9

Se anunță discuții cruciale la București, în cadrul summitului B9, găzduit de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni! La dezbateri vor fi prezenți inclusiv șeful NATO, Mark Rutte, dar și Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Evenimentul va fi co-prezidat de liderul de la Varșovia, Karol Nawrocki.

Din partea lui Donald Trump va participa Thomas DiNanno, subsecretarul de stat pentru controlul armelor și securitatea internațională.

Formatul B9 a fost lansat în anul 2015, în contextul anexării Peninsulei Crimeea de către Rusia, ca o platformă de consultare și coordonare a pozițiilor țărilor NATO de pe flancul estic.

Ultimul summit organizat la București a avut loc în 2022, la scurt timp după debutul războiului din Ucraina. După summit, președintele Nicușor Dan ar urma să înceapă consultările formale cu partidele politice, în vederea desemnării unui nou premier.