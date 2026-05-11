Femeie de 28 de ani, arestată după ce s-a prezentat drept adolescentă de 16 ani pentru a obține beneficii sociale

O femeie în vârstă de 28 de ani din New York a fost arestată după ce s-a înscris la o școală din Bronx pretinzând că este adolescentă. Kacy Claassen este acuzată de punerea în pericol a unui minor, pătrundere ilegală și utilizarea unei identități false, după ce s-a prezentat drept o elevă de 16 ani.

Potrivit informațiilor apărute în presă, femeia s-a înscris luna trecută la Academia Westchester Square sub numele fals Shamara Rashad. Ea a susținut că s-a născut în 2010 și că s-a mutat recent din Ohio în New York împreună cu sora sa, scrie Oddity Central.

Claassen a participat la cursuri timp de aproape două săptămâni și a obținut inclusiv un act de identitate școlar emis pe baza datelor false furnizate. Situația a ieșit însă la iveală după ce cineva a descoperit profilurile sale de pe rețelele sociale.

Deși încerca să se prezinte drept adolescentă, femeia nu și-a ascuns activitatea online. Unele conturi indicau că s-a născut pe 29 iulie 1997, iar într-o fotografie apărea ținând în brațe o fetiță. Într-o altă postare, aceasta vorbea despre „fiica ei frumoasă”.

În urma confruntărilor repetate privind adevărata identitate, femeia a recunoscut că a mințit. Ea le-ar fi spus anchetatorilor că un prieten i-a sugerat să se înscrie la școală pentru a putea obține mai ușor anumite beneficii sociale.

Anchetatorii susțin că aceasta ar fi încercat să profite de un posibil sistem de acordare a ajutoarelor sociale, însă nu au oferit detalii suplimentare despre presupusa schemă. După arestare, Claassen a fost eliberată și pusă oficial sub acuzare, pledând nevinovată. Următoarea sa înfățișare în instanță este programată pentru 15 iunie.

Mai mulți elevi au declarat presei că au suspectat încă de la început că femeia nu era adolescentă. „Ni s-a părut tuturor că arată mult mai în vârstă”, a spus unul dintre elevi.

Cazul vine în contextul unor fraude similare semnalate recent în Statele Unite. Potrivit ABC 7, așa-numiții „elevi-fantomă” folosesc identități false sau furate pentru a se înscrie la cursuri online ale colegiilor comunitare și pentru a obține ajutoare financiare, după care dispar imediat ce primesc banii.