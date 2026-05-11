15.000 de persoane rămân fără apă în județul Buzău. Urmează modernizări la Barajul Cireșu

Aproximativ 15.000 de persoane din mai multe comune buzoiene vor fi afectate în perioada următoare de întreruperea alimentării cu apă, după ce Compania de Apă Buzău va efectua lucrări de modernizare la Barajul Cireșu. Printre obiectivele afectate se numără și stația de pompieri din comuna Beceni.

Operatorul regional va executa lucrări de mentenanță și modernizare pentru siguranța în exploatare a Barajului Cireșu-Stația Jghiab din comuna Mânzălești. În funcție de condițiile meteo, specialiștii vor efectua golirea controlată a lacului de acumulare Cireșu, singura sursă de apă brută pentru comunele Mânzălești, Vintilă Vodă, Beceni, Sărulești și satul Fulga din comuna Cernătești.

Directorul Companiei de Apă Buzău a clarificat că lucrările constau în înlocuirea completă a hidrotehnicii componente a golirii de fun, înlocuindu-se stavila, care la acest moment este mecanică, se ridică efectiv manual.

Lucrările se vor derula pe parcursul a două săptămâni, din care constructorul are nevoie de maximum 72 de ore pentru intervenția propriu-zisă, restul timpului fiind necesar pentru reumplerea sistemului. Cetățenii afectați vor fi anunțați prin SMS cu 48 de ore înainte de oprirea efectivă a furnizării apei.

Pentru a limita disconfortul populației, Compania de Apă Buzău, împreună cu autoritățile locale, a stabilit o serie de măsuri: rezervoare cu apă potabilă vor fi amplasate în apropierea primăriilor, în zone cu supraveghere video, iar cisternele operatorului vor asigura alimentarea permanentă a acestora cu apă adusă de la Buzău. Primăriile dispun și de autovehicule proprii pentru transportul apei în zonele greu accesibile.

În comuna Beceni, unde sunt afectați aproximativ 2.500 de locuitori, inclusiv 86 de apartamente din blocuri reabilitate recent, situația este considerată „destul de complicată" de primarul Adrian Burlacu. „Am hotărât să aduc în fiecare zi o cisternă între orele 14:00-18:00, de unde să își ia fiecare, plus sediul ISU", a precizat acesta.

Referitor la stația de pompieri afectată, ISU Buzău asigură că există soluții de rezervă. „Autospecialele de apă și stingere pot alimenta din comuna Săpoca, avem în dotare o autocisternă și mașini de 10.000 de litri. În zonă există râul Buzău de unde mai putem alimenta. Totodată, în situația unui incendiu la Beceni, la fața locului se deplasează echipaj și de la Buzău în sprijin", a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Buzău, Vlăduț Pârvu.

Barajul Cireșu are o capacitate proiectată de aproximativ 20.000 de metri cubi, însă din cauza stratului gros de nămol depus, capacitatea reală de reținere este estimată între 12.000 și 15.000 de metri cubi. Obiectivul face parte din contractul CL6, finanțat prin Programul de Dezvoltare Durabilă.