Donald Trump, vizită de stat în China pentru discuții cu Xi Jinping

China a confirmat luni vizita de stat pe care președintele american Donald Trump o va efectua în această săptămână la Beijing, unde se va întâlni cu liderul chinez Xi Jinping. Potrivit autorităților chineze, vizita va avea loc în perioada 13–15 mai și va include discuții importante privind situația din Iran și tensiunile comerciale dintre cele două mari economii ale lumii.

Ministerul chinez al Afacerilor Externe a precizat că deplasarea are loc la invitația lui Xi Jinping. De asemenea, Casa Albă a anunțat că Donald Trump va ajunge la Beijing miercuri seara.

Programul oficial include o ceremonie de bun venit și o întâlnire bilaterală între cei doi lideri joi dimineață. Ulterior, Donald Trump va vizita Templul Cerului, unul dintre cele mai cunoscute obiective istorice ale capitalei chineze, iar seara va participa la un banchet de stat.

Vizita se va încheia vineri, după un ceai și un prânz de lucru între cei doi președinți, înainte ca liderul american să plece spre Washington. Întâlnirea este urmărită cu interes la nivel internațional, în contextul relațiilor complexe dintre Statele Unite și China.