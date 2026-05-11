Donald Trump, vizită de stat în China pentru discuții cu Xi Jinping
Donald Trump / Foto Profimedia
China a confirmat luni vizita de stat pe care președintele american Donald Trump o va efectua în această săptămână la Beijing, unde se va întâlni cu liderul chinez Xi Jinping. Potrivit autorităților chineze, vizita va avea loc în perioada 13–15 mai și va include discuții importante privind situația din Iran și tensiunile comerciale dintre cele două mari economii ale lumii.
Ministerul chinez al Afacerilor Externe a precizat că deplasarea are loc la invitația lui Xi Jinping. De asemenea, Casa Albă a anunțat că Donald Trump va ajunge la Beijing miercuri seara.
Programul oficial include o ceremonie de bun venit și o întâlnire bilaterală între cei doi lideri joi dimineață. Ulterior, Donald Trump va vizita Templul Cerului, unul dintre cele mai cunoscute obiective istorice ale capitalei chineze, iar seara va participa la un banchet de stat.
Vizita se va încheia vineri, după un ceai și un prânz de lucru între cei doi președinți, înainte ca liderul american să plece spre Washington. Întâlnirea este urmărită cu interes la nivel internațional, în contextul relațiilor complexe dintre Statele Unite și China.
Citește și:
- 16:59 - Accident grav pe centura de Est a Clujului: un mort și un rănit după impactul dintre o mașină și o cisternă
- 16:46 - Bine faci, „bine” găsești. Pensionar jefuit după un gest de bunătate. O româncă l-a lăsat fără 25.000 de lire după ce bătrânul i-a oferit legume
- 16:40 - Scandal la STB. Primarul general reclamă valul de concedii medicale
- 16:33 - Prima Doamnă a Ucrainei vine în România. Olena Zelenska, program comun cu Mirabela Grădinaru - SURSE
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News