Vremea se încălzește în toată țara. ANM anunță temperaturi de până la 28 de grade

După zilele reci și mohorâte din ultima perioadă, România intră, începând de luni, 4 mai, într-un proces de încălzire. Potrivit ANM, temperaturile vor crește treptat în toată țara, iar vremea va deveni mai plăcută, cu tot mai multe intervale însorite.

În prima parte a săptămânii, aerul cald va pătrunde inițial în vestul țării, apoi se va extinde și în celelalte regiuni. Maximele vor ajunge, în general, între 20 și 28 de grade, în timp ce nopțile vor deveni mai blânde, cu temperaturi între 4 și 14 grade. În Dobrogea, valorile vor rămâne ușor mai scăzute, din cauza influenței Mării Negre.

De ce se încălzește vremea

„Contextul sinoptic la nivel european este dominat de un regim anticiclonic în sud și sud-est și ciclonic în rest. Această configurație termică va determina extinderea treptată a masei de aer tropical spre zona țării noastre, ceea ce va conduce la o creștere a valorilor termice la început în regiunile vestice, apoi și în restul teritoriului”, a transmis ANM.

Vremea se va stabiliza temporar, iar ploile vor fi tot mai rare la începutul intervalului. Totuși, meteorologii atrag atenția că atmosfera rămâne instabilă, iar schimbările nu întârzie să apară. „Astăzi se vor mai resimți influențele nucleului ciclonic doar prin ploi slabe și unele intensificări ale vântului în regiunile sud-estice. În rest, vremea va avea un aspect frumos… cu multe perioade însorite.”

Instabilitate după 5 mai, mai ales la munte

Începând de marți, presiunea atmosferică va scădea în mare parte din Europa, ceea ce va aduce din nou instabilitate. La munte, temperaturile vor crește chiar și la altitudini mari, dar vor apărea și episoade de vreme mai agitată.

„Precipitații mai organizate și mai consistente vor fi probabile în data de 7 mai când se vor asocia și cu fenomene convective, iar până atunci acestea se vor semnala doar cu totul izolat și slab cantitativ.”

Meteorologii reamintesc că luna mai este, în mod obișnuit, o perioadă cu variații rapide de temperatură. „Este cea mai călduroasă dar și instabilă lună a primăverii”, caracterizată prin alternanțe între zile calde și episoade mai reci sau ploioase.