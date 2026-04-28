Bucureștiul, lovit de un val de frig și ploi. Prognoza șoc ANM: temperaturile scad la 1 grad

28 apr. 2026, 11:07
ANM anunță o răcire accentuată a vremii în București, în intervalul 29 aprilie, ora 09:00 – 2 mai, ora 10:00. Temperaturile vor scădea semnificativ, iar vremea va deveni deosebit de rece pentru această perioadă.

În intervalul 29–30 aprilie, cerul va fi mai mult noros, cu ploi temporare și vânt moderat. Temperaturile maxime vor ajunge la 13–14 grade Celsius, iar minimele vor coborî la 5–7 grade.

Prognoza meteo în București

Răcirea se va accentua între 30 aprilie și 1 mai, când valorile maxime vor scădea până la aproximativ 8 grade, iar minimele vor fi de 3–4 grade, cu valori mai scăzute în zonele periferice. Vor fi înnorări persistente, ploi temporare și intensificări ale vântului, cu rafale de 35–45 km/h.

În perioada 1–2 mai, vremea se va menține rece. Temperaturile maxime vor urca ușor, până la 12–14 grade, însă nopțile vor rămâne reci, cu minime de 3–4 grade și valori apropiate de 1 grad în zonele preorășenești. Ploile vor apărea mai ales în a doua parte a zilei, iar vântul va continua să sufle moderat.

Pe toată durata intervalului, Capitala se află sub informare meteorologică pentru vreme rece, precipitații și intensificări ale vântului.

Citește și:

