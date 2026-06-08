Bucureștiul, printre cele mai triste orașe din Europa. Ce îi nemulțumește pe locuitorii capitalei

Capitala României se află printre cele mai slab clasate orașe din lume atunci când vine vorba despre satisfacția și starea de bine a locuitorilor. Potrivit ediției din 2026 a Happy City Index, unul dintre cele mai complexe studii dedicate calității vieții urbane, Bucureștiul ocupă poziția 247 din 251 de orașe analizate la nivel global.

Rezultatul plasează Capitala în partea inferioară a clasamentului și scoate în evidență o serie de probleme care continuă să afecteze viața de zi cu zi a bucureștenilor.

Cum este realizat clasamentul

Happy City Index analizează performanța orașelor folosind 82 de indicatori diferiți, grupați în șase categorii majore. Studiul urmărește aspecte esențiale care influențează nivelul de satisfacție al locuitorilor și calitatea vieții urbane.

Printre domeniile evaluate se numără cetățenii și nivelul lor de implicare, economia locală, protecția mediului, mobilitatea, guvernanța și calitatea spațiilor publice.

Pe baza acestor criterii este stabilit un scor general care reflectă cât de bine răspunde un oraș nevoilor locuitorilor săi și cât de favorabil este mediul urban pentru o viață echilibrată.

Orașele care dau tonul la nivel mondial

Primele poziții ale clasamentului sunt ocupate de orașe cunoscute pentru standardele ridicate de trai și pentru investițiile constante în infrastructură și servicii publice.

Pe primul loc se află Copenhaga, urmată de Helsinki și Geneva.

Aceste orașe sunt prezentate drept exemple de dezvoltare urbană echilibrată, reușind să combine performanța economică, protecția mediului și serviciile publice de calitate cu un nivel ridicat de satisfacție în rândul locuitorilor.

De ce stă atât de prost Bucureștiul

Poziția ocupată de București în clasament indică existența unor dificultăți care continuă să influențeze negativ viața de zi cu zi a locuitorilor.

Printre problemele care afectează percepția asupra calității vieții se numără infrastructura insuficient modernizată, traficul aglomerat, nivelul ridicat al poluării și nemulțumirile legate de serviciile publice.

Toate aceste aspecte contribuie la scăderea nivelului de confort urban și influențează modul în care locuitorii percep orașul în care trăiesc.

Un semnal de alarmă pentru autorități

Rezultatele studiului sugerează că sunt necesare măsuri importante pentru îmbunătățirea condițiilor de trai din Capitală.

Clasamentul nu este conceput doar ca o simplă ierarhie a orașelor, ci și ca un instrument care evidențiază punctele slabe și domeniile în care administrațiile locale pot interveni pentru a crește nivelul de satisfacție al cetățenilor.

În cazul Bucureștiului, poziționarea aproape de finalul clasamentului arată că există numeroase aspecte care necesită investiții și reforme pentru ca orașul să devină mai atractiv și mai prietenos cu locuitorii săi.

Ce spun autorii studiului

Realizatorii Happy City Index subliniază că nu există un oraș care să poată fi considerat perfect. În schimb, există exemple de bune practici și modele de dezvoltare care pot fi adaptate și implementate în alte comunități.

Din această perspectivă, indexul este gândit ca un ghid pentru administrațiile care își propun să îmbunătățească viața urbană și să creeze condiții mai bune pentru cetățeni.

Astfel, clasamentul nu reprezintă doar o fotografie a situației actuale, ci și un punct de plecare pentru schimbările care ar putea transforma orașele în locuri mai plăcute pentru cei care trăiesc în ele.