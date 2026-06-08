A început înscrierea la Evaluarea Națională. Programul examenelor

Înscrierile pentru Evaluarea Națională au început luni, conform calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Perioada de înscriere este cuprinsă între 8 și 12 iunie, iar elevii de clasa a VIII-a își vor încheia cursurile pe data de 12 iunie.

Probele scrise vor începe cu examenul la Limba și literatura română, programat pentru 22 iunie, urmat de proba la Matematică, care va avea loc pe 24 iunie. Elevii aparținând minorităților naționale vor susține pe 26 iunie proba la Limba și literatura maternă.

Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 1 iulie, dată la care elevii vor putea vizualiza lucrările scrise și vor putea depune contestații în intervalul orar 14:00–18:00. Procesul de vizualizare a lucrărilor și de depunere a contestațiilor va continua și în zilele de 2 și 3 iulie. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate pe 8 iulie.

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