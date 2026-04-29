Vremea se răcește brusc în toată țara: ANM anunță temperaturi cu până la 12 grade sub normalul perioadei

Sursă: Realitatea.net

ANM anunță o schimbare radicală a vremii, care începe de astăzi, 29 aprilie. Valorile termice vor scădea brusc în toată țara, iar spre finalul săptămânii răcirea se va resimți tot mai puternic.

Potrivit meteorologilor, joi și vineri temperaturile vor fi mult sub normalul perioadei. Abaterile vor ajunge la 8 până la 12 grade sub mediile multianuale, ceea ce înseamnă un episod de frig neobișnuit pentru final de aprilie.

Brumă în mai multe regiuni ale țării

Pe parcursul nopților, frigul se va resimți mai ales în jumătatea de nord a țării. Aici, local, se va produce brumă, iar în restul teritoriului fenomenul va apărea izolat. Pe durata intervalului, vor fi perioade cu precipitații, în special în sudul și estul țării. Cantitățile de apă vor ajunge, prin acumulare, la 10–15 litri pe metru pătrat, iar izolat pot depăși 20 l/mp.

Lapoviță și ninsoare la munte și în zonele mai înalte

La munte, dar și în dealurile subcarpatice ale Moldovei, precum și în estul și sud-estul Transilvaniei, vor apărea precipitații mixte. Vor fi episoade de ploaie, lapoviță, măzăriche și ninsoare, iar la altitudini de peste 1400 de metri vor predomina ninsorile. În aceste zone se va depune și un strat de zăpadă, estimat între 5 și 8 centimetri. De asemenea, vântul va avea intensificări temporare în majoritatea regiunilor. Vitezele vor ajunge, în general, la 40–45 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor depăși 60–70 km/h.