Alexandra Nistorescu, jurnalist Realitatea PLUS: Domnule ministru, suntem în criză politică. Dacă este să ne uităm la calendarul pe care l-ați anunțat, partidul din care faceți parte își retrage mâine miniștrii, deci vă dați demisia. Ce se întâmplă cu veniturile oamenilor? Să ne așteptăm să apară poate eventuale întârzieri în plata pensiilor, a salariilor? Vor mai ajunge acele ajutoare one-off în luna mai?

Florin Manole, ministrul Muncii: Ajutoarele one-off ajung în luna mai. Pensiile și salariile nu sunt în pericol din niciun punct de vedere. Cele mai multe dintre proiectele din minister sunt convins că vor continua și au o dinamică prea puțin politică, adică au o dinamică administrativă și tehnică. Sunt proiecte pe fonduri europene, au un curs al lor. Nu suntem într-o criză politică, suntem într-o criză economică, într-o criză socială, cu o inflație dublă față de aceeași lună a anului trecut. Suntem cu o putere de cumpărare aproape prăbușită pentru anumite categorii sociale și, din aceste motive, trebuia și trebuie făcut ceva. Din punctul nostru de vedere, acest "ceva" este oprirea actualului curs al unei guvernări în care nu suntem deloc de acord cu premierul, noi și cred că 80% dintre români.

Alexandra Nistorescu, jurnalist Realitatea PLUS: Ce formă de guvernare vedeți posibilă, astfel încât să vină viitorul executiv cu o serie de măsuri prin care să redresăm economia, să creștem puterea de cumpărare?

Florin Manole, ministrul Muncii: Văd nevoia, însă, a unui premier care să înțeleagă mai mult economie sau dacă nu înțelege mai mult despre economie, măcar să aibă deschiderea pentru a asculta opinii ale specialiștilor, pentru a accepta propuneri de altundeva decât gândite exclusiv de el.