Datele oficiale ne arată că pensiile nu țin pasul cu ritmul cheltuielilor. La acest moment, pensia medie la nivel național a ajuns la 2.782 de lei și a crescut cu 2 lei față de luna precedentă. În țara noastră, în prezent, avem peste 4,3 milioane de pensionari, iar statul alocă lunar pentru pensii peste 13 miliarde de lei.

Cât pierd pensionarii din cauza inflației

Însă, fără o indexare curată a inflației, puterea de cumpărare scade drastic de la o lună la alta. Cele mai mici venituri le încasează românii pensionați pe grad de invaliditate; aici pensia medie depășește puțin 1.000 de lei.

Și cei care s-au pensionat anticipat au o pensie medie de puțin peste 2.500 de lei, iar cei peste 3,7 milioane de pensionari pensionați la limita de vârstă încasează în medie o pensie de puțin peste 3.000 de lei, venituri insuficiente dacă ne raportăm la valoarea coșului minim de consum, care este lunar, pentru o singură persoană, de peste 4.300 de lei.