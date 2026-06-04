Românii strâng tot mai tare cureaua. Consumul s-a prăbușit chiar și în perioada Paștelui, anunță INS

Sursă: Realitatea.net

Consumul populației din România a continuat să scadă și în aprilie 2026, chiar dacă perioada sărbătorilor pascale este considerată, în mod tradițional, una dintre cele mai active pentru comerț. Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată o diminuare a vânzărilor în aproape toate marile categorii de produse, pe fondul creșterii prețurilor și al presiunilor economice resimțite de populație.

Potrivit INS, în aprilie 2026, comparativ cu luna martie, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, fără comerțul cu autovehicule și motociclete, a scăzut cu 1,4% ca serie brută și cu 2,6% ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate.

Datele arată că declinul a fost influențat în principal de reducerea vânzărilor de carburanți pentru autovehicule în magazine specializate, unde scăderea a fost de 5,2%. În același timp, vânzările de produse nealimentare au scăzut cu 0,9%, iar cele de produse alimentare, băuturi și tutun cu 0,1%.

Comparativ cu anul trecut, scăderile sunt și mai accentuate

Față de aprilie 2025, situația este și mai dificilă. Conform datelor INS, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut cu 5,4% ca serie brută și cu 6,3% ca serie ajustată. Cea mai mare reducere a fost înregistrată la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun, unde scăderea a ajuns la 6,7%. Produsele nealimentare au înregistrat un declin de 6,3%, iar vânzările de carburanți au scăzut cu 0,7%. În ceea ce privește seria ajustată, INS arată că produsele nealimentare au avut o scădere de 7,9%, produsele alimentare de 6,6%, iar carburanții de 2,1%.

Primele patru luni din 2026 confirmă trendul descendent

Scăderea consumului se vede și în datele cumulate pentru primele patru luni ale anului. În perioada 1 ianuarie – 30 aprilie 2026, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a fost mai mic cu 5,8% ca serie brută și cu 5,5% ca serie ajustată, comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Cele mai mari pierderi au fost consemnate la produsele nealimentare, unde scăderea a fost de 8,7% ca serie brută și 8,3% ca serie ajustată. Produsele alimentare, băuturile și tutunul au înregistrat scăderi de 3,8% și 3,5%, iar carburanții de 2% și 1,6%. Datele privind comerțul sunt considerate de specialiști un semnal clar al dificultăților financiare cu care se confruntă populația. Creșterea prețurilor, costurile ridicate la energie și inflația continuă să afecteze puterea de cumpărare a românilor, iar efectele se văd inclusiv în reducerea cheltuielilor pentru produse de bază.

Chiar și în perioada Paștelui, când consumul crește de obicei, mulți români au fost mai atenți la cheltuieli. Scăderea vânzărilor de alimente și carburanți este văzută drept unul dintre cele mai clare semne ale presiunii economice resimțite de gospodării. Specialiștii avertizează că, dacă inflația și costurile ridicate se vor menține, declinul consumului ar putea continua și în lunile următoare, cu efecte importante asupra economiei și asupra sectorului de retail.