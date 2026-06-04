Carburanții se apropie de 10 lei pe litru. Scumpirile de la pompă lovesc deja în prețurile din magazine și în polițele RCA

Sursă: Realitatea PLUS

Prețurile carburanților cresc din nou în România și se apropie rapid de pragul de 10 lei pe litru. Scumpirile se văd deja atât la pompă, cât și în economie, unde costurile mai mari de transport încep să influențeze prețurile produselor și serviciilor, potrivit Realitatea PLUS.

România a ajuns astfel una dintre cele mai scumpe țări din Uniunea Europeană în ceea ce privește alimentarea cu carburant, iar șoferii resimt din plin majorările din ultimele săptămâni.

Benzina și motorina premium au trecut de 10 lei

„Față de luna trecută observăm o scumpire accelerată la benzină. Pentru un litru plătim mai mult acum cu peste 7%. Și, de asemenea, și motorina s-a scumpit cu aproximativ 2%. Vedem că, la acest moment, fie că vorbim despre motorina premium, fie că vorbim despre benzina premium, observăm că amândouă au trecut deja de 10 lei pe litru de carburant, în timp ce un litru de motorină standard costă 9,59 lei, iar benzina standard 9,68 lei.”

Creșterile vin într-o perioadă în care mulți șoferi sperau la o stabilizare a prețurilor, însă evoluția din ultimele zile arată că alimentarea devine din ce în ce mai costisitoare.

Scumpirile de la pompă încep să se vadă în economie

Majorarea prețurilor la carburanți afectează direct costurile de transport, iar acestea ajung ulterior să fie transferate în prețurile produselor și serviciilor. Transportatorii sunt printre cei mai afectați, în condițiile în care alimentarea reprezintă una dintre cele mai mari cheltuieli. În lanț, aceste creșteri se reflectă inclusiv în prețurile de la raft și în costurile pentru livrări sau servicii.

În paralel cu scumpirea carburanților, cresc din nou și costurile pentru asigurările auto.

Noile tarife de referință publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară arată o majorare medie de peste 12% pentru polițele RCA în cazul autoturismelor și de peste 11% pentru autovehiculele de transport marfă.

Astfel, pentru mulți români care folosesc zilnic mașina, cheltuielile cresc simultan atât la pompă, cât și la întreținerea autoturismului.