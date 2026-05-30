SUA accelerează retragerea trupelor din Europa. 5.000 de militari americani pleacă din Germania

Statele Unite intenționează să accelereze retragerea trupelor americane din mai multe baze militare din Europa, potrivit unui raport publicat de presa germană. Mișcarea vine într-un moment tensionat pentru alianța nord-atlantică, pe fondul conflictului din Iran și al divergențelor dintre Washington și aliații europeni.

Potrivit publicației germane Welt am Sonntag, care citează o sursă anonimă din Pentagon, planurile SUA vor fi prezentate oficial aliaților NATO luna viitoare, în cadrul Conferinței NATO privind aprovizionarea cu forțe. Washingtonul anunțase încă din luna mai că aproximativ 5.000 de soldați americani vor părăsi Germania. Țara găzduiește în prezent cel mai mare contingent militar american din Europa, cu aproximativ 35.000 de militari staționați pe teritoriul german.

Decizia este văzută de mai mulți observatori drept o consecință a tensiunilor dintre Statele Unite și statele europene în ceea ce privește politica față de Iran. Retragerea trupelor ar putea modifica semnificativ echilibrul militar american din Europa și ar putea ridica noi semne de întrebare în interiorul NATO.

Pentagonul nu a oferit detalii

Deocamdată, autoritățile americane nu au confirmat oficial noul calendar al retragerilor și nici bazele care vor fi afectate. Pentagonul nu a comentat informațiile apărute în presa germană. Totodată, nu este clar dacă planul vizează exclusiv Germania sau și alte state europene în care sunt staționate forțe americane, conform presei străine.

Decizia vine pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu

Potrivit sursei citate, accelerarea retragerii trupelor ar avea legătură cu tensiunile generate de conflictul din Iran. În ultimii ani, relațiile dintre Washington și mai multe state europene au fost marcate de diferențe de poziție privind strategia față de Teheran. Propunerile oficiale ale Statelor Unite urmează să fie discutate cu aliații NATO în perioada următoare, însă detaliile complete ale planului nu au fost făcute publice până în acest moment.