Cristian Mungiu a câștigat trofeul Palme d'Or la Cannes pentru filmul Fjord. Regizorul român intră în istoria cinematografiei european

Sursă: realitatea.net

Regizorul român Cristian Mungiu a câștigat sâmbătă seară trofeul Palme d'Or la Festivalul Internațional de Film de la Cannes 2026, cu lungmetrajul „Fjord”. Este al doilea Palme d'Or din cariera sa, un rezultat excepțional care îl plasează alături de doar 10 regizori din întreaga istorie a cinematografului mondial care au reușit această performanță.

Primul Palme d'Or al lui Mungiu datează din 2007, când filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile” a cucerit juriul de la Cannes, devenind singurul lungmetraj românesc recompensat cu acest trofeu în istoria festivalului.

Prin victoria de sâmbătă seară, cineastul român se alătură unor nume legendare ale cinematografului mondial, precum Francis Ford Coppola, Emir Kusturica și Michael Haneke.

Cinci premii pentru „Fjord” la Cannes 2026

Înainte de ceremonia de decernare a principalelor trofee, „Fjord” acumulase deja patru distincții importante: Premiul FIPRESCI, Premiul Juriului Ecumenic, Premiul François Chalais și Prix de la Citoyenneté.

Filmul urmărește povestea unei familii ultraconservatoare și religioase de origine română stabilite în Norvegia, cu Renate Reinsve și Sebastian Stan în rolurile principale.

Juriul FIPRESCI l-a descris drept „o dramă emoționantă, tensionată și profund tulburătoare, care invită publicul să reflecteze asupra argumentelor ambelor părți” dintr-o bătălie juridică, „reflectând totodată mediul extrem în care trăim astăzi”.

Premiul Ecumenic a evidențiat că filmul reprezintă „un avertisment puternic” asupra riscurilor derivelor ideologice, atât în domeniul credinței, cât și în privința protecției celor mai vulnerabili. Premiul François Chalais, acordat anual unui film dedicat valorilor jurnalismului, a fost decernat joi seară, cu o zi înaintea galei oficiale.