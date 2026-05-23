Cristian Mungiu, după ce a câștigat marele premiu la Cannes: „Starea lumii de astăzi nu este bună. Societățile sunt fracturate și radicalizate”
Regizorul român Cristian Mungiu a primit sâmbătă seară Palme d'Or la Festivalul de Film de la Cannes pentru lungmetrajul „Fjord”, devenind astfel al 11-lea cineast din istorie care cucerește de două ori marele trofeu al competiției, alături de nume legendare precum Francis Ford Coppola și Emir Kusturica.
Imediat după decernarea premiului, Mungiu a urcat pe scenă cu un mesaj puternic despre starea lumii.
„Starea lumii de astăzi nu este bună. Nu sunt mândru de ceea ce lăsăm copiilor noștri. Era de datoria noastră să facem schimbarea”, a declarat regizorul.
„Lucrurile relevante sunt la îndemână pentru a înțelege direcția în care se îndreaptă lumea. Societățile, astăzi, sunt fracturate și radicalizate. Acest film este un angajament împotriva oricărei forme de fundamentalism”, a adăugat Mungiu.
Prima sa Palme d'Or a fost obținută în 2007, pentru filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”.
