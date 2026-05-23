Iranul avertizează SUA cu un răspuns „zdrobitor” dacă războiul va fi reluat: „Forţele noastre armate s-au reconstruit”
Război SUA-Iran
Mohammad Bagher Ghalibaf, principalul negociator iranian și președinte al parlamentului, a transmis sâmbătă un avertisment dur la adresa Statelor Unite, amenințând cu un răspuns „zdrobitor” dacă Washington-ul va relua ostilitățile militare împotriva Iranului.
„Forţele noastre armate s-au reconstruit în timpul perioadei de încetare a focului, astfel încât, dacă Trump comite un alt act nesăbuit şi relansează războiul, (consecinţele) vor fi cu siguranţă mult mai zdrobitoare şi mai amare pentru Statele Unite decât în prima zi a războiului”, a scris Ghalibaf pe rețelele sociale.
„Forțele noastre armate s-au reconstruit în timpul perioadei de încetare a focului”
Declarațiile vin în contextul în care armistițiul dintre Iran și SUA este în vigoare din 8 aprilie, după săptămâni de conflict care au dus la închiderea strâmtorii Ormuz, o cale navigabilă vitală pentru transportul global de energie, perturbând semnificativ piețele energetice internaționale.
Tot sâmbătă, Ghalibaf s-a întâlnit la Teheran cu șeful armatei pakistaneze, generalul Asim Munir, în cadrul unei inițiative regionale de mediere conduse de Pakistan. În fața acestuia, oficialul iranian a acuzat Statele Unite că nu sunt „oneste” în negocieri și a subliniat că Iranul nu va face compromisuri în privința drepturilor sale naționale, potrivit televiziunii de stat iraniene.
Munir s-a întâlnit, de asemenea, cu președintele iranian Masoud Pezeshkian și cu ministrul de externe Abbas Araghchi, cu care a avut două runde de discuții.
Potrivit presei de stat iraniene, negocierile s-au axat pe un document în 14 puncte propus de Iran, pe care Teheranul îl consideră cadrul principal al tratativelor, precum și pe mesajele schimbate între cele două părți.
