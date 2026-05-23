Domul de caniculă lovește România, temperaturi extreme în termometre

Sursă: Realitatea PLUS

După zilele de cod galben cu ploi și vânt puternic, urmează un val de căldură tropicală care va lovi Europa și va ajunge și în România. Temperaturile vor depăși chiar și 38 de grade Celsius. Efectele se vor simți în zilele următoare, anunță meteorologii, care avertizează că ar putea fi doar începutul unei veri extrem de călduroase în toată Europa.

A fost prăpăd în țară din cauza vremii extreme. Vântul a atins viteze de peste 65 de kilometri pe oră, iar temperaturile au scăzut până la 13 grade Celsius în toată țara.



Pe Transalpina și Transfăgărășan, munții de zăpadă depășesc și acum 5 metri. Drumarii au acționat la foc continuu cu utilaje de deszăpezire.

După acest val de furtuni, meteorologii avertizează că urmează temperaturi caniculare după ce un dom de căldură care va pune stăpânire pe Europa ajunge și în țara noastră.

Sud-vestul Europei, primul vizat de valul de caniculă

Primele regiuni vizate de valul de caniculă sunt cele din sud-vestul Europei, apoi masa de aer cald se va deplasa spre nord și est. În zilele următoare, în Marea Britanie se așteaptă temperaturi de până la 32 de grade Celsius. La Paris s-ar putea înregistra 31 de grade Celsius, în timp ce în sud-vestul Franței termometrele ar putea arăta și 35 de grade Celsius.

„Din punct de vedere termic, o să observăm și noi o creștere a valului de temperatură la acest final de săptămână, deja 26-27 de grade. Săptămâna care va debuta are să aducă, iată, primele valori de 30, posibil 31 de grade în partea de vest și sud-vest a țării, deci o vreme mai caldă decât în mod obișnuit pentru un final de lună mai și implicit de primăvară.”, a declarat Elena Mateescu, director ANM.

Și în Spania este alertă de caniculă extremă ce va dura până la mijlocul săptămânii viitoare. Temperatura ar putea atinge 36-38 grade Celsius în unele zone sudice ale țării.

O fetiță de numai doi ani a murit după ce tatăl a uitat-o în mașină. După mai multe ore petrecute în căldura sufocantă fetița a intrat în stop cardio respirator. Autoritățile locale au declarat două zile de doliu național în memoria fetiței iar poliția anchetează incidentul.