Dan Puric: „Toți conducătorii noștri ne-au umilit!”

Dan Puric susține că România are nevoie de o schimbare radicală pentru ca lucrurile să meargă într-o direcție bună. Într-o intervenție exclusivă la Realitatea PLUS, acesta a criticat modul în care se iau deciziile, susținând că toții conducătorii de până acum ne-au umilit.

Mai mult, maestrul a spus că modul în care acționează aleșii e ca un joc mic de oameni speriați.

Dan Puric: „Presimt că destinul României se joacă în altă parte!”

„Până nu se face în România o schimbare radicală, care să aducă poziția României la o demnitate a ei în lume și o demnitate în propria ei față.

Nu văd la ora actuală în clasa politică asemenea oameni. La ora actuală, oamenii politici se ocupă pentru intereselor personale și chiar nu putem dezvolta nimic.

Trebuie o schimbare radicală în România. România trebuie să fie o voce internațională. Toți conducătorii noștri ne-au umilit.

Presimt că din nou destinul României se joacă în altă parte. În România se va face această schimbare radicală când fronturile de lupte se vor schimba.

Deocamdată asistăm la niște prăbușiri.

Sunt jocuri din astea mici de oameni speriați.” , a declarat Dan Puric.