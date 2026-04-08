Puric a acuzat autoritatea de „incompetență morală și ideologică”, afirmând că instituția acționează ca „o penibilă inchiziție tardivă împotriva valorilor creștine și a demnității naționale”.

Artistul a mai adăugat pe un ton tranșant, afirmând că „România este transformată într-o țară obedientă și mută”, însă vocea conștiinței poporului „nu va putea fi redusă la tăcere”.

Dan Puric: „Interdicțiile astea făcute brutal, isteric, arată frica și panica unei lumi muribunde”

„Uite ce spun eu, ce spun așa, adică eu ți-am mai zis că provin dintr-o familie de medici, știi? Și vezi, după simptome. Dom'le, este reacția legitimă a unui puteri ilegitime care simte că își pierde puterea. Sunt simptomele clare ale unui sfârșit, a unei ere politice care a cangrenat România.

Dom'le, interdicțiile astea făcute brutal, isteric, arată frica și panica unei lumi muribunde, știi? A unei relicve comuniste care nu se mai poate debarasa de procedurile astea dure în fața adevărului, în fața demnității umane. Dacă ești atent, acest CNA a fost și este încă un sordid și abject tribunal a tot ce putea asigura dăinuirea noastră, dom'le, ca neam, în termenii, nu știu, demnității noastre, a, dacă vrei, a existenței noastre nobile ca români.

„Este o penibilă inchiziție pentru tot ce este creștin, un spray paralizant pentru orice voce autentică”

Dom'le, este o penibilă inchiziție și tardivă a tot ce este creștin, dacă vreți așa, acestui popor, a memoriei lui, este un fel de spray paralizant pentru orice voce autentică în România. Se pot închide ziare, posturi de televiziune, se pot stinge voci care strigă după adevăr, dar nu se pot aresta conștiințe, dom'le. Și mai ales vorba lui Mihai Eminescu: "Dom'le, nu se poate ucide geniul acestui popor care a avut", fii atent aici, „mereu vocația neatârnării”. Noi avem un instinct al libertății care, până și în plin comunism, ni l-am exersat. Și cu maimuțele astea care vin de dincolo, dom'le, iar ăștia sunt săracii niște slugi, niște servanți, nenorociți, care, după părerea mea, peste un anumit timp o să fie milă pentru prețul care îl vor avea de plătit pentru așa ceva, pentru că istoria vine.

„Au amendat orice dorință de demnitate, de adevăr, este un lucru execrabil”

Ăștia, eu de când îi știu, de când îi știu eu, au luptat așa, „eroismul”, pentru politica corectă, dom'le, pentru gunoiul ăla ideologic. Dar n-au luptat niciodată pentru cinstea numelui de român. Și este foarte firesc, știi, că dracu' poate să fie corect, dar niciodată cinstit. Uită-te în urmă la tot ce au amendat ăștia. N-au amendat niciun fel de, cum să zic, invectivă la adresa poporului. Ne-au amendat legea care ne bagă sub pătură, cum să zic, sub pământ încă o dată și ne reîncrimează martirii.

Au amendat, în schimb, orice dorință de demnitate, de adevăr, adică este o chestie execrabilă. Într-un fel, să ne bucurăm că îi mai vedem pe ăia care au adus pe tancuri bolșevismul. Gradul de trădare și de oportunism care este acum e cu mult mai mare, infinit mai mult, mai mare decât în '45. Dacă comuniștii prindeau pe ăștia, ajungeau la o putere într-o jumătate de oră, nu? În cinci ani. Atâta, atâta am putut să spun că este reacția și răspunsul unui virus social la reacția de imunitate a organismului. În ultimă instanță, ce faceți voi acolo? Spuneți un adevăr. Iar ăștia sunt alergici la așa ceva. Păi ce să facem? Să le găsim un antibiotic? Oricum o să îi azvârle istoria cu capul de pereți, că istoria văd că se grăbește. Nu mai este în etapele alea, știi, cu lagărul comunist înghețat. Se grăbește de la zi la zi. Și atunci eu ce să vă spun?

„Tu închizi, transformi România într-o țară mută, obedientă, ne înrobești”

Într-un fel, vă sunt alături în legitima voastră, cum să zic, durere și pentru că acest act abject, dar pe de altă parte eu vă spun o să-i compătimit pe amărâții ăștia pentru prețul acestei trădări și acestui lovituri. Păi ce faci băi? Tu închizi, transformi România într-o țară mută, într-o țară obedientă, ne înrobești și o să închei cu chestia asta, vorba lui Seneca. Să te ferească Dumnezeu de sclavul care ajunge stăpân peste sclavi. Este sluga ajunsă la putere. N-au nicio legătură cu acest popor.

Aici ei trebuiau să amendeze tot ce afectează demnitatea acestui popor, normalitatea. De ce n-au amendat slugile astea chestia cu educația sexuală, cu transsexualismul, cu toate aberațiile astea care au intrat în structura intimă sufletească a acestui popor? Ăștia sunt de condamnat. Întoarce-ți invers lucrul acesta și situați-vă nu pe oameni acuzați, pe acuzatori publici. Iar eu am să vă susțin. Am să mor strigând adevărul despre această țară. Nu sunt ei măsura noastră. Nu sunt piticii ăștia scoși de sub masă de din pulpana bolșevismului judecătorii acestui neam. Aveți tot dreptul. Ce o să facă? O să vă interzică, dar nu o să poată să interzică conștiința poporului român. Asta nu este părerea mea, este credința mea.

La fel această infamie de a vă interzice și la fel și pentru Gold FM al domnului Cozmin Gușă, care și acolo vocea unui adevăr, același lucru trebuie să învățăm să solidarizăm între noi în momentele astea. E un pretext de solidaritate.”, a declarat Dan Puric la Realitatea Plus.