Dan Puric, mesaj de forță: De la Eminescu am aflat că suntem un popor nobil. Să nu-l ofensăm pe Dumnezeu!

Sursă: Realitatea PLUS

Marele actor Dan Puric a fost in mijlocul protestatarilor. Acesta le-a transmis românilor să nu-și piardă credința, pentru că exact asta urmăresc politicienii care s-au cățărat la putere.

„Nu este un protest împotriva guvernului. Orice popor este legitim să protesteze în probleme sociale, economice, administrative, financiare, dar când se ridică pentru demnitate nu mai este un protest, este o atitudine. Iar viața unui popor constă în atitudinea pe care o are în fața lumii. Am aflat de la Eminescu: nu-l lăsați acolo, în depărtare.

Sunteți aici ca să nu uitați că sunteți un popor nobil, sunteți aici ca să fiți fața neînchinată a țării, sunteți aici ca să ridicați demnitatea poporului român în picioare.

Să trăim în așa fel încât să nu ofensăm trecutul nostru martiric, să nu-l ofensăm pe Mihai Eminescu și, mai mult decât atât, să nu-l ofensăm pe Dumnezeu, căci El a fost singurul care ne-a mângâiat.”, a declarat Dan Puric.

