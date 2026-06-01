Restricții de trafic pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse în perioada 4–5 iunie

Autoritățile bulgare vor impune restricții de circulație pe Podul Prieteniei dintre Giurgiu și Ruse, în intervalul 4–5 iunie, pentru desfășurarea unor lucrări de reparații și întreținere, potrivit Centrului INFOTRAFIC al Poliției Române.

Conform programului anunțat, joi, 4 iunie 2026, între orele 09:00 și 21:00, traficul rutier va fi complet suspendat pe ambele sensuri de mers pentru toate categoriile de vehicule. Ulterior, de la ora 21:00 din 4 iunie până la ora 09:00 din 5 iunie, traversarea podului va fi permisă exclusiv autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată de până la 3,5 tone.

Restricțiile sunt necesare pentru efectuarea lucrărilor de asfaltare pe sensul de deplasare către România și pentru turnarea betonului la rosturile de dilatație dintre segmentele deja reabilitate ale podului.

Pentru evitarea aglomerației și reducerea timpilor de așteptare, șoferii sunt sfătuiți să utilizeze alte puncte de trecere a frontierei, precum Calafat și Bechet (județul Dolj), Zimnicea și Turnu Măgurele (județul Teleorman), Călărași–Silistra, precum și punctele de frontieră Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița și Dobromir din județul Constanța.