Robert Turcescu: Interimatul lui Bolojan se poate prelungi nedeterminat

Robert Turcescu avertizează că interimatul lui Ilie Bolojan se poate prelungi cu mult, iar numirea ulterioară a unui guvern tehnocrat poate avea consecințe grave pentru țară. În exclusivitate pentru Realitatea PLUS, în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel, jurnalistul a condamnat ferm acțiunile executivului actual, despre care crede că își depășește atribuțiile atunci când semnează pentru programul SAFE. În plus, Robert Turcescu denunță politica haotică pe plan extern a țării, care în opinia sa este rezultatul amatorismului liderilor politici.

„Iar noi astăzi suntem în situația absolut îngrozitoare, pe de o parte, să asistăm cum poate acest interimat se va prelungi sine die , da? Nu știm, nu ne-an... comunică nimeni când se va sfârși acest interimat. S-ar putea întâmpla mâine, s-ar putea întâmpla la toamnă. Singurul lucru pe care eventual poți să-l faci prin numirea unui guvern de tehnocrați este să spui: «Îl numesc pentru a pregăti în mod absolut transparent și exact...» alegeri anticipate.

Dacă însă îl numești pentru că forțele politice, nu știu, nu mai vor sau nu mai pot să facă un guvern, din momentul în care se numește un guvern de tehnocrați în astfel de condiții, în România se poate întâmpla orice. Eu constat deja cu groază cum un guvern interimar care, teoretic, ar trebui să aibă puteri... nu teoretic, ci și practic, potrivit Constituției, potrivit legilor în vigoare, ar trebui să aibă atribuții limitate, acest guvern semnează în continuare contracte de miliarde de euro.

Adică, domnul Bolojan... negociază proiecte de legi. Ne-a anunțat că vine de la Chișinău și că în... câteva ore semnează contractele SAFE. Dar asta trebuia s-o facă un guvern legitim. România navighează astăzi, din punct de vedere al politicii externe, în direcții haotice. Când e pro-europeană, când e pro-occidentală, când e cu americanii, când e cu francezii, când e cu nemții, în funcție de fiecare de interesul lui. N-avem o direcție foarte clară, nu știm să ne poziționăm. Se vede clar amatorismul unor lideri politici care habar n-au cum să navigheze într-un astfel de context istoric”, a declarat Turcescu.