SUA anunță atacuri asupra unor obiective militare iraniene după doborârea unei drone americane

Statele Unite au anunțat că au desfășurat, în weekend, „lovituri de autoapărare” împotriva unor instalații radar și centre de comandă pentru drone din Goruk și de pe Insula Qeshm, în Iran. Potrivit autorităților americane, operațiunea a fost un răspuns la ceea ce Washingtonul consideră a fi acțiuni „agresive” ale Teheranului, informează Reuters.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a precizat că Iranul a doborât o dronă americană MQ-1 care efectua misiuni în apele internaționale.

Ca reacție, forțele americane au lansat atacuri aeriene care au vizat și distrus sisteme iraniene de apărare antiaeriană, o stație de control la sol și două drone de atac, a transmis CENTCOM.

Oficialii americani au subliniat că operațiunea nu s-a soldat cu victime sau răniți în rândul personalului militar al SUA.

Tensiunile dintre Washington și Teheran s-au intensificat în ultimele zile. Săptămâna trecută, Iranul a atacat o bază aeriană americană, după ce armata SUA a desfășurat lovituri împotriva unei operațiuni iraniene cu drone în apropierea Strâmtorii Ormuz, potrivit unui oficial de la Washington.