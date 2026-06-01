Incendiu puternic într-un apartament din Constanța: 13 persoane, evacuate VIDEO
Pompieri/ Imagine arhivă
Un incendiu puternic izbucnit în noaptea de duminică spre luni într-un apartament din Constanța a mobilizat mai multe echipaje de intervenție. Din primele informații, flăcările au cuprins bucătăria apartamentului. Mai multe persoane au fost evacuate, iar două au suferit atacuri de panică.
Un incendiu a izbucnit în noaptea de duminică spre luni într-un apartament din Constanța. Potrivit informațiilor transmise de echipajele de ISU Constanța, incendiul s-a manifestat în bucătăria locuinței și a fost localizat rapid.
Patru persoane au fost evacuate de către echipajele ISU, iar alte nouă s-au autoevacuat din imobil. Trei persoane au fost evaluate medical, una de către un echipaj SAJ și două de către un echipaj SMURD, acestea din urmă prezentând atacuri de panică.
Din apartamentul în flăcări a fost salvată și pisica familiei. Se fac cercetări pentru a stabili de la ce a pornit focul.
Citește și:
- 09:55 - Petrolier rusesc, reținut de Marina franceză în largul Atlanticului. Emmanuel Macron: "Este inacceptabil" VIDEO
- 09:40 - Solstițiul de vară 2026: când începe vara astronomică
- 09:33 - Volodimir Zelenski mizează pe progrese în negocierile de pace cu Rusia. ”Înainte de iarnă trebuie să găsim o cale, o cale diplomatică”
- 09:32 - De ce temperaturile extreme sunt un pericol real pentru câinele tău. Regula de aur pentru plimbările zilnice
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News